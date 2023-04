Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Warten hat ein Ende. Nach der coronabedingt gottesdienstlosen Zeit konnten die Vinninger Katholiken am Sonntag erstmals eine Messe in der sanierten Kirche St. Sebastian feiern. Der Innenraum des 1951 geweihten Gotteshauses war von Ende September an neu gestaltet worden.

Am vergangenen Wochenende, als nach den Lockerungen die ersten vier Gottesdienste in der Pfarrei Hl. Wendelinus Trulben unter Beachtung der Vorgaben wieder gefeiert werden durften, erfolgte im Sonntagsgottesdienst