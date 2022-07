Rein und klar erfüllte der göttliche Lobgesang am Sonntag die Kirche Sankt Barbara beim Jubiläums-Gottesdienst des Kirchenchores Knopp. Seit 100 Jahren verschönert der Chor das kirchliche Leben und pflegt das dörfliche Miteinander, sagte die Vorsitzende Gisela Straßer in ihrer Festansprache. Landrätin Susanne Ganster wünschte dem Chor, dass er seiner wertvollen ländlichen Tradition weiterhin treu bleiben möge.

In ihrer Festansprache betonte Vorsitzende Straßer, dass der Chor sich trotz vieler Stolpersteine durch den Krieg und den danach folgenden Alltagssorgen der Dorfbewohner immer wieder aufgerappelt hat zum gemeinsamen Singen zur Ehre Gottes. Das Stiftungsfest 1952 sei ein Meilenstein für den weiteren Weg des Chores gewesen, der sich schon früh auf seine Dorfschullehrer als Dirigenten verlassen konnte. Die Lehrer Eugen Boßlet, Christian Paulus und Ludwig Faß hätten den Chorgesang belebt.

Ein außergewöhnlicher Glücksgriff sei dem Verein mit Chorleiter Ruprecht Schmidt aus Martinshöhe gelungen, der es jetzt 50 Jahre als Dirigent in Knopp „ausgehalten“ habe. Es sei längst eine tiefe Freundschaft zwischen den Mitgliedern zum Chorleiter entstanden. „Die ist heute bis in seine Familie hinein gewachsen, denn die Tochter Christine Haßler spielt die Kirchenorgel, wenn der Chor singt und die Enkelin Laura Kaiser dirigiert schon den Chor, da sie das Erbe des Opas übernehmen wird“, führte Straßer aus.

Auf den Chor war immer Verlass

Ortsbürgermeister Ralf Schneider meinte in seinem Grußwort: „Wenn ein Verein 100 Jahre alt wird, dann ist dies ein eindeutiges Zeichen, dass er im Dorf gebraucht wird.“ Auf den Kirchenchor habe man sich immer verlassen können, wenn ein dörflicher Anlass feierlich zu umrahmen war. Darum wünscht sich die Gemeinde, dass die Chorgemeinschaft weiterhin ein belebendes Element des Dorfes bleibt, so Schneider. Verbandsbürgermeister Patrick Sema ermunterte die Chormitglieder und ihre Vorsitzende, weiterhin mit Freude dem Chorgesang verbunden zu bleiben, wie es am Jubiläumstag eindrucksvoll miterlebt werden konnte.

In seinen Dankesworten an den Jubiläumschor für die Pfarrei betonte Kaplan Antony Anchuri, dass die Sänger immer eine Atmosphäre von Freude und Frieden ins Gotteshaus getragen hätten, was bis in ihre Familien hinein gewirkt habe. Dies sei die wichtigste Errungenschaft bis heute geblieben. Deshalb bräuchte das kirchliche Leben weiterhin den unermüdlich aktiven Chor.

Ehrungen

65 Jahre: Gerlinde Gries und Emma Heinz

55 Jahre: Sibylle Schneider, Marliese Schneider

50 Jahre, davon 40 Jahre als Vorsitzende: Gisela Straßer

50 Jahre Chorleiter und Organist: Ruprecht Schmidt

45 Jahre : Gisela Raquet

35 Jahre Singen: Lucia Busch, Andrea Antoni

30 Jahre: Gerdi Fuhrmann, Sibylle Busch, Ulrike Berger, Evi Mayer, Gertrud Halajko, Thomas Busch