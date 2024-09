Der katholische Kirchenchor Maßweiler feiert am Sonntag, 22. September, sein 160-jähriges Bestehen. Zur Feier des Tages wird dem Ensemble eine besondere Ehrung zuteil.

Der katholische Kirchenchor in Maßweiler ist deutlich älter als die Kirche im Ort. Beiden gemeinsam ist jedoch, dass sie dieses Jahr einen runden Geburtstag feiern: Das Gotteshaus wird 125, der Chor 160 Jahre alt. Letzterer begeht das Jubiläum am Sonntag, 22. September, mit einem Festgottesdienst, dem sich eine Feierstunde anschließt.

In deren Verlauf bekommt der Chor dann auch die Palestrina-Medaille überreicht, sagte Vorsitzender Heini Semmet der RHEINPFALZ. Um die Auszeichnung zu erhalten, mussten die Sängerinnen und Sänger belegen, dass sie auch lateinische Gesänge in ihrem Repertoire haben. Ebenso hatten sie an einer vorgegebenen Anzahl von Feiertagen zu singen. Bis heute, schildert Semmet, hat der Maßweiler Chor hauptsächlich gregorianischen Gesang sowie lateinische Messen in seinem Programm. Aber auch Lieder in deutscher Sprache werden vorgetragen.

Viele Lieder in lateinischer Sprache

Das Singen in lateinischer Sprache ist für Semmet eine Besonderheit des Ensembles. Zudem waren von Beginn an sowohl Männer als auch Frauen dabei. Zu Hochzeiten hatte der Kirchenchor − den Maßweilern aus früheren Zeiten noch als Cäcilienverein bekannt – um die 50 Mitglieder. Aktuell sind es rund 20 Aktive, deren Durchschnittsalter liegt bei ungefähr 60 Jahren – es gibt aber auch „Ausreißer“ nach oben und nach unten. Die Jüngste, so Semmet, ist Ende 20, der älteste Sänger ist sogar über 90 Jahre alt. Chorleiterin ist Eva Marz; das Amt hat sie 2015 von Elli Zimmer übernommen, die den Chor von 1976 bis 2014 – und damit 38 Jahre lang – dirigiert hatte.