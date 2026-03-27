Der protestantische Kita-Verbund hat gegen einen Kita-Vertrag mit der Ortsgemeinde Bottenbach verstoßen. Jetzt muss sie deshalb Kosten übernehmen.

Die Kirche will in den Bottenbacher Kindergarten investieren – und verstößt damit gegen einen Vertrag mit der Gemeinde, wenn sie nicht zuvor deren Zustimmung einholt. Der Vertrag wurde ausgehandelt, als es vor einiger Zeit um die Erweiterung der Bottenbacher Einrichtung ging. Gemeinde und Kirche einigten sich – wenn auch nach längerem Hin und Her – darauf, dass die Gemeinde künftig alle laufenden Kosten für die Kita übernimmt, obwohl die Trägerschaft bei der Kirche liegt. Dafür soll der Altbau nach ein paar Jahren ins Eigentum der Gemeinde übergehen. So werde sichergestellt, dass die Kirche nicht von heute auf morgen den Kindergarten schließen kann.

Weil die Gemeinde die laufenden Kosten trägt, muss der Gemeinderat jeder Investition zustimmen. So ist es im Vertrag festgehalten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Kirche nicht über den Kopf der Gemeinde irgendwelche Anschaffungen tätigt. Gegen diesen Vertragspunkt hat die Kirche nach Ansicht des Gemeinderates und von Ortsbürgermeister Klaus Weber (CDU) verstoßen. Dabei geht es vor allem um den Einbau einer Klimaanlage im Altbau, gegen den sich der Rat bereits mehrfach ausgesprochen hatte.

Die Kirche hingegen hat laut Weber einen entsprechenden Förderantrag zur Kreisverwaltung geschickt. Nun gibt es einen Deal: Die Gemeinde zahlt für die Klimaanlage nur den Gemeindeanteil – so wie damals vor Vertragsabschluss. Der beläuft sich auf 1700 Euro. Weitere 1800 Euro für Lüftungsschächte wurden bereits mit dem Kita-Neubau von der Gemeinde bezahlt. Vom Kreis gibt es den Förderanteil, die restlichen Kosten übernimmt die Kirche.

„Keiner hat da mehr den Durchblick“

Gleiches gilt auch für die neue Eingangstür und für die Erneuerung eines Heizkörpers im Bistroraum. Auch hier zahlt die Gemeinde nur den Gemeindeanteil: für beide Gewerke zusammen knapp 1000 Euro. Damit soll nun ein Schnitt gesetzt werden, sagte Weber. Künftig will sich die Kirche an den Vertrag halten – sollten also Investitionen anstehen, entscheidet der Rat darüber. Gibt dieser grünes Licht, bezahlt die Gemeinde auch den Trägeranteil.

Wie kam es überhaupt zum Vertragsbruch? Im Dezember war die Angelegenheit schon einmal Thema im Gemeinderat. „Keiner hat da mehr den Durchblick“, sagte Weber mit Blick auf die damals neue Leitung des protestantischen Kita-Verbandes. Dessen ehemalige Chefin sei nicht mehr im Dienst gewesen, die Leitung habe sich erst einarbeiten müssen. Deshalb sei es laut Weber auch zum Vertragsbruch gekommen.

Dorf zahlt nicht für Kitabesuch in anderen Dörfern

Einen weiteren Punkt in Sachen Kindergarten hat der Rat am Dienstagabend beschlossen. Künftig wird es nicht mehr so einfach sein, dass Bottenbacher Eltern ihre Kinder in einer Einrichtung in einem anderen Ort betreuen lassen, wenn in Bottenbach noch freie Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Wenn ein Bottenbacher Kind zum Beispiel in den Großsteinhauser Kindergarten geht, muss die Gemeinde Bottenbach den Personalanteil für dieses Kind an Großsteinhausen bezahlen. Für Kinder unter zwei Jahren sind das laut Weber im Monat rund 200 Euro, für Kinder über zwei Jahren etwa 90 Euro. Für eine gesamte Kita-Zeit macht das rund 7200 Euro. „Das sind freiwillige Ausgaben, die wir auch erwirtschaften müssen“, sagt Weber.

So lange in der Bottenbacher Kita Platz ist, will der Rat, dass Kinder aus dem Ort auch dort die Einrichtung besuchen. Im Einzelfall, so die Überlegung der Ratsmitglieder und des Ortsbürgermeisters, könnte man sich vorstellen, dass Eltern die Zusatzkosten übernehmen. Das ist laut Weber bürokratisch jedoch nicht so einfach.