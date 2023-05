Wegen Besitzes von Kinderpornos, Körperverletzung und Verstoßes gegen Weisungen der Führungsaufsicht in je zwei Fällen hat das Pirmasenser Schöffengericht einen 43-jährigen Mann aus dem Dahner Felsenland zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Vor Juli 2021 soll der Angeklagte auf seinem Mobiltelefon mindestens 213 Kinderpornos besessen haben. Bei einer Hausdurchsuchung im August 2022 fand die Polizei 812 Bild- und drei Video-Dateien mit kinderpornografischen Inhalten auf seinem Computer. Den Besitz der Kinderpornos räumte der 43-Jährige ein. Aber er wisse nicht, wie die Daten auf sein Handy gelangt seien. Nach seiner Haftentlassung habe er es mit dem Computer verbunden, um Windows 10 herunterzuladen. Aber eine Auswertung hatte ergeben, dass die Kinderpornos nach seiner Haftentlassung darauf gelangt waren. Und nicht von Geisterhand, war der Richter überzeugt.

Außerdem soll der Mann zwischen Januar und März 2022 seine damalige Freundin mehrmals verletzt haben. Der Angeklagte hatte angeblich keine Erinnerung an die Vorfälle und berief sich auf seine damaligen erheblichen Alkoholprobleme. Eine Blutprobe hatte fast zwei Promille ergeben.

Opfer wiederholt Vorwürfe

Das 38-jährige Opfer wiederholte die Vorwürfe am Dienstag vor Gericht. Der Mann sei „krankhaft eifersüchtig“ gewesen – auf ihren Ex-Freund und auf alle ihre Handy-Kontakte. Und er sei immer besoffen gewesen. Jener Ex-Freund gab an, dass die Zeugin „viel erzähle und viel Quatsch dabei“ sei. Das Gericht stellte die Vorwürfe der Körperverletzung ein, soweit sie zweifelhaft waren. Aber für einen Vorfall des Würgens und die Hand-ins-Gesicht-drücken gab es Fotos von den Verletzungen. Das Gericht billigte dem Angeklagten aber eine verminderte Schuldfähigkeit wegen erheblichen Alkoholgenusses zu.

Außerdem soll der 43-Jährige am 19. März 2022 in Dahn das Auto seines Nebenbuhlers angezündet haben. Der Wagen brannte völlig aus. Schaden 9800 Euro. Ein daneben parkender Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Schaden: 13.500 Euro. Und am Pflaster des Parkplatzes entstand ein Schaden von 4000 Euro. Der Angeklagte bestritt, der Täter zu sein. Die Polizei hatte bei ihm Kanister mit Motorenöl und -benzin sichergestellt. Die 38-Jährige gab an, der Angeklagte habe zwei Wochen nach dem Autobrand geprahlt, er habe jemanden beauftragt, das Auto anzustecken. Vor Gericht stellte sich aber heraus, dass noch eine Person im Umfeld der 38-Jährigen als Brandstifter in Betracht kommen könnte. Das Gericht stellte das Verfahren wegen Brandstiftung gegen den Angeklagten daraufhin ein.

Keine Bewährungsstrafe mehr

Im vierten Anklagekomplex soll der Angeklagte zweimal gegen die Weisung der Führungsaufsicht verstoßen haben, keinen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren aufzunehmen. Dies räumte der Angeklagte ein.

Strafschärfend fiel ins Gewicht, dass der Mann mehrfach vorbestraft, zweimal in Haft war und unter laufender Führungsaufsicht stand. Eine Bewährungsstrafe kam für das Gericht deshalb nicht mehr in Betracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.