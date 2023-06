„Wir wollen den Kindern und Eltern im Ort helfen. Wir wollen die Kindergärten an den drei Standorten im Ort erhalten“, sagt Waldfischbach-Burgalbens Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB). Doch um helfen zu können, muss etwas passieren.

Damit die Gemeinde Waldfischbach-Burgalben drei Kindergarten-Standorte erhalten kann, sei erforderlich, dass die Träger der beiden kirchlichen Kindergärten das benötigte Gelände mit Kindergarten für jeweils einen Euro an die Ortsgemeinde verkaufen. Auch für die Hortkinder, die den protestantischen Kindergarten besuchen, wird an einer alternativen Unterbringungslösung gearbeitet.

Man sei im Grund an einem Punkt, an dem 2019 schon mal gewesen sei, resümiert die Ortsspitze mit Michael Oestreicher und den beiden Beigeordneten Herbert Beihl (CDU) und Alexander vom Hagen (BWB). Dass man 2023 in puncto Kindergartenplatzangebot nicht weiter sei als 2019, sei den Entwicklungen und dem Verhalten auf Trägerseite der beiden kirchlichen Einrichtungen geschuldet. Die Situation sei insofern noch schlimmer, sagt vom Hagen, weil die Gemeinde nun gezwungen sei, rund 200.000 Euro zu investieren, um im Gemeindekindergarten in Burgalben im oberen Bereich des Gebäudes Platz zu schaffen. Es werde Geld für ein Gebäude ausgegeben, „das am Ende abgerissen werden soll“, verdeutlicht vom Hagen das Dilemma. Die Arbeiten sind notwendig, um den steigenden Platzbedarf abdecken zu können. Geplant gewesen sei, den Kindergarten neu zu bauen. Kritik gab es an den Kirchen: Die hätten die Ortsgemeinde stetig vor neue Herausforderungen gestellt, hätten Planungen über den Haufen geworfen. Zudem seien Zusagen nicht eingehalten worden.

Gemeinde fasst 2019 Grundsatzbeschluss über Neubau

2019 habe man sich den Gemeindekindergarten Regenbogen in Burgalben angeschaut. Ein Ingenieurbüro sollte prüfen, ob Sanierung oder Neubau die bessere Alternative sind. Die Empfehlung des Ingenieurbüros lautete: Neubau. Der entsprechende Grundsatzbeschluss sei gefasst worden. „Damals noch für vier Gruppen. Heutzutage gibt es ja keine Gruppen mehr“, ließ Oestreicher die Chronologie Revue passieren.

Iim August 2020 sei dann mit den Vertretern der beiden kirchlichen Kindertagesstätten St. Elisabeth (katholisch) und Arche Noah (protestantisch) sowie Vertretern des Kreisjugendamtes gesprochen worden. Bei diesem Termin habe Pfarrer Matthias Leineweber mitgeteilt, dass der Betrieb des katholischen Kindergartens nur noch bis 2025 in der bestehenden Form möglich sei. Würde die Ortsgemeinde das Personal übernehmen, könnte die Gemeinde die Kindertagesstätte von der Kirche übernehmen. Von protestantischer Seite habe es geheißen, dass man den Kindergarten weiter selbstständig tragen wolle.

Kindergarten mit zwei Trägern rechtlich nicht möglich

Daraufhin sei die bisherige Neubauplanung in Burgalben hinfällig gewesen. Kalkuliert worden sei dann jetzt ein Platz für acht Gruppen. Das Bistum in Speyer sollte all das schriftlich zusagen, damit die Ortsgemeinde eine Planungsgrundlage hat. Zwischenzeitlich meldete sich die Elternvertretung des katholischen Kindergartens mit der Forderung, dass der Kindergarten in Trägerschaft der katholischen Kirche bleibt. Der Gemeinderat wollte das ermöglichen. Im Raum stand nun, dass, „die Gemeinde die Bauträgerschaft übernimmt, die Kirche die Betriebsträgerschaft behält“, berichtete der Beigeordnete Herbert Beihl. Doch ein großer Kindergarten in Burgalben mit zwei Trägern sei rechtlich nicht möglich gewesen. Weil sich die katholische Kirche nicht in der Lage sah die Bauträgerschaft zu übernehmen, wurde in einem weiteren Termin besprochen, dass die Gemeinde den Kindergarten mit Gelände für einen Euro kauft. Dafür sollte der Kindergarten komplett saniert und ein neuer Anbau errichtet werden.

Die Planungen sahen nun so aus : In Burgalben sollte eine kleine Lösung gebaut werden, der gemeindliche Kindergarten sollte in den Neubau umziehen, die katholische Kita dann in die leer gewordenen Räume der Gemeindekita – übergangsweise, bis am Standort der katholischen Kindertagesstätte um- und angebaut ist. „Dann sollte der katholische Kindergarten zurückziehen und die frühere Schule in Burgalben sollte abgerissen werden“, skizziert Beihl.

Doch Ende vergangenen Jahres meldete sich die protestantische Kirche und bekannte, dass sie entgegen vorherigen Aussagen nicht mehr in der Lage sei, die notwendigen Bauarbeiten zu finanzieren, um die Betriebserlaubnis für den Kindergarten, die zum 1. August ausläuft, zu erhalten. 50 Kindergartenkinder und 25 Hortkinder besuchen die Einrichtung.

Für Hortkinder muss eine Lösung gefunden werden

Es folgte eine Bauausschusssitzung im Januar. Dort sei im Protokoll festgehalten worden, dass die Gemeinde den Kindergarten und die für den Kindergarten benötigte Fläche für einen Euro übernehmen könne, wenn sie die Bauarbeiten finanziert. Aber wenige Wochen sei von kirchlicher Seite verlautbart worden, dass das mit dem Euro nicht funktioniere. Und bei einem Termin im Mai habe die Kirche dann gefordert, dass die Ortsgemeinde auch das im Grunde wohl nicht mehr sanierungsfähige Gemeindehaus, das auf dem Gelände steht, gleichfalls erwerben soll. Das sei aber zuvor ausgeschlossen worden. Dort ist momentan noch die Hortgruppe untergebracht, aufgrund baulicher und brandschutztechnischer Mängel können die Räume nicht mehr für den Hort genutzt werden.

Bei dem Gespräch seien Vertreter von Kreis- und Landesjugendamt anwesend gewesen. Dabei sei deutlich geworden, dass für die Kinder, die den Hort besuchen, eine Lösung gefunden werden muss. Die Ortsgemeinde suche nach einer Lösung, um 20 Hortplätze zu erhalten. Ein Hort sei keine gemeindliche Aufgabe, aber man wolle den Eltern und Kindern helfen, dieses Angebot aufrecht zu erhalten und sei bereit, die Kosten zu tragen, unterstreicht Oestreicher. Das werde aber auch nicht ohne bauliche Maßnahmen, zum Beispiel Umnutzungsanträge gehen, verdeutlicht Beihl, dass es keine einfache Lösung gibt.