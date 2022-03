Bei der geplanten Erweiterung des Schmalenberger Kindergartens kommt es zu Verzögerungen. Grund ist die Beschwerde eines Planungsbüros bei der zentralen Vergabestelle gegen die erfolgte Vergabe des Planungsauftrages an ein Büro aus Kaiserslautern im Dezember vergangenen Jahres. Es wurde moniert, dass es bei der Vergabe Verstöße gegeben habe. Dem war wohl auch so, denn der Planungsauftrag, der im Dezember an ein Büro aus Kaiserslautern vergeben wurde, muss noch mal neu vergeben werden. Das sei eine Vorab-Information, sagte Schmalenbergs Bürgermeister Peter Seibert. Genauere Informationen dazu wird es in der nächsten Ratssitzung geben, die zügig terminiert werden soll. Bedingt durch eine Corona-Erkrankung eines Mitarbeiters der Verwaltung, der den Sachverhalt erläutern kann, war das zuletzt nicht möglich. Der Kindergarten in Schmalenberg wird saniert und erweitert. Den Erweiterungsanbau werden sich die örtliche Feuerwehr (Untergeschoss) und der Kindergarten (Obergeschoss) teilen.