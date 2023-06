Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie überall derzeit, so musste auch der Erfweiler Gemeinderat seinen Anteil an den Personalkosten des Kindergartens erhöhen, da die neue Gesetzeslage eine Aufstockung des Personals erfordert. Der Rat genehmigte aber nur eine Befristung auf ein Jahr für den höheren Anteil. Kräftig sparen will der Rat dafür an der Computerausstattung des Kindergartens.

Rund 20.000 Euro würde die Gemeinde das zusätzliche Personal in diesem und dem nächsten Jahr kosten. Bürgermeister Werner Schwartz plädierte im Rat für die Erhöhung