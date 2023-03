Die Ortsgemeinde Weselberg hat die nächsten Schritte für den Neubau des Kindergartens auf den Weg gebracht. Um die Statik und die Gründung korrekt vornehmen zu können, wurde ein Baugrundgutachten beauftragt.

Die Firma ICP aus Rodenbach prüft den Untergrund für den Neubau des Kindergartens. Die Ergebnisse sind für die weitere Planung wichtig, weshalb dieser Auftrag mittels Eilentscheid zu Jahresbeginn vergeben wurde. Ende März wird sich der Weselberger Gemeinderat in einer Sitzung nur mit dem Neubau beschäftigen, konkret festlegen wie gebaut wird und wie die technische Ausstattung aussehen wird. Für den Neubau ist auch ein Brandschutzgutachten erforderlich. 5900 Euro kostet es. Erstellt wird es vom Büro Rüdiger Wojciechowski aus Völklingen.

Die Container am bestehenden Kindergarten hat die Gemeinde Ende 2021 aufgestellt und in Betrieb genommen. „Das war notwendig, um auch aktuell gewährleisten zu können, dass unsere Kinder einen Platz bekommen“, sagte Bürgermeister Michael Schmitt (CDU). Für diese Container musste ein Bauantrag beim Bauamt des Kreises gestellt werden. Der werde jetzt bearbeitet, sagte Schmitt. Dabei sei festgestellt worden, dass in dem Gebiet, in dem die Container stehen – betroffen ist der Bereich Hanfgärten – keine Bauten mit Flachdach zulässig sind. Die Gemeinde muss deshalb den Bebauungsplan entsprechend ändern und in diesem Zuge auch die notwendige Baugrenze so verschieben, dass die Container innerhalb dieser Baugrenze stehen.