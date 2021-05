Der Mauschbacher Gemeinderat stimmte am Montagabend als dritte und somit letzte Gemeinde für zusätzliches Personal im Althornbacher Kindergarten. Während das Thema in Althornbach und in Dietrichingen für etwas Gesprächsbedarf gesorgt hatte, war es in Mauschbach schnell durch.

„Da gab es keine Diskussion. Wir haben keine mehr aufkommen gelassen“, sagt Bürgermeister Bernhard Krippleben am Dienstagmorgen im Telefonat mit der RHEINPFALZ und lacht. Beschlossen wurde, dass der Althornbacher Kindergarten mehr Personal bekommt – 3,3 Stellen. Für etwas Zündstoff sorgte die Angelegenheit deshalb, weil die Kirche, die Träger des Althornbacher Kindergartens ist, bereits frühzeitig ankündigte, diese Mehrkosten nicht zu übernehmen.

Die Kosten bleiben anteilsmäßig an den drei Ortsgemeinden hängen, da aus allen drei die Kinder nach Althornbach in den Kindergarten gehen. Für den Mauschbacher Bürgermeister gab und gibt es in Sachen Kindergarten jedoch keinen Diskussionsbedarf: „Wir haben keinen Kindergarten, unsere Kinder gehen dorthin, und dann zahlen wir eben auch.“