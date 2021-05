Der Kindergarten und ein Regenrückhaltebecken – das sind zwei Themen, mit denen sich der Ortsgemeinderat Kleinsteinhausen am Mittwoch (19 Uhr, Mehrzweckhalle) befassen wird.

Der Kindergarten hatte in den vergangenen Monaten mit einem Wasserschaden zu kämpfen, berichtet Ortsbürgermeisterin Martina Wagner (CDU) im Vorfeld der Sitzung. Zwischen einer Stützmauer und dem Gebäude komme immer wieder Wasser zum Vorschein, Sickerwasser aus dem Wald, vermutet Wagner, und sie sagt: „Da müssen wir was machen.“

Um der Sache auf den Grund zu gehen, wurden ein geologisches Gutachten erstellt und Sickergruben angelegt, um die Wassermenge herauszufinden. Außerdem wurde am Gebäude selbst an einigen Stellen der Verputz weggenommen. „Wir müssen das Wasser vom Gebäude wegbekommen“, so Wagner.

Außerdem befasst sich der Rat erneut mit dem Ausbau des Wirtschaftsweges in der Verlängerung des Dusenbrücker Weges. In diesem Zusammenhang soll auch ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Für den Ausbau des Weges plus das Becken wurden in der Vergangenheit mehrere Varianten diskutiert, die Kosten wurden auf knapp 300.000 Euro geschätzt, berichtet Wagner. Mit dem Becken soll verhindert werden, dass Wasser aus dem Außenbereich des Ortes in die Kanalisation gelangt, es soll auch wieder außerhalb versickern, in diesem Fall im Wald.