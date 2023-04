Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gemeinderat Bechhofen will am Montag (19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) entscheiden, wo der neue Kindergarten hingebaut werden soll. Zwei Standorte sind in der Diskussion: am Dorfgemeinschaftshaus und am alten Friedhof. Vor der Entscheidung haben SPD, Grüne und Bechhofer Bürger das katholische Pfarrhaus als Übergangslösung ins Gespräch gebracht.

Die Ausgangsposition vor der Ratssitzung am Montag ist klar: Ist sich die CDU einig, dann wird der Kindergarten beim Dorfgemeinschaftshaus gebaut. Nach dem Patt Ende November