„Ich wünsche mir eine rasche und für die Dorfgemeinschaft gute Lösung“, sagt Ernst Klein angesichts der Diskussionen um den Standort für den Erweiterungsbau des Bechhofer Kindergartens. Klein sitzt für die SPD im Gemeinderat, in seiner Stellungnahme äußert er seine Meinung als „Urbürger Bechhofens“, so der 67-Jährige.

Zwei Standorte sind noch in der Diskussion. Einer liegt auf der Nordseite des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) und grenzt an die Schulstraße. Dieser werde „von Experten des Kreises, der Verbandsgemeinde und der Kindergartenleitung favorisiert“, so Klein. „Wegen der Nähe zum bestehenden Gebäude“ sei das verständlich.

Klein gibt aber zu bedenken: „Sollte in den nächsten Jahren die bestehende Kita nicht mehr betrieben werden können oder sogar dürfen, kommt es unweigerlich zu einer Erweiterung. Diese ist dann nur möglich, wenn das DGH umfunktioniert wird oder diese Erweiterung die vorhandene Rollschuhbahn und Freifläche zumindest zum Teil vereinnahmt. Dann gäbe es an diesem Standort nur noch einen Kindergarten“, erklärt er.

„Der zweite Standort wäre ein Neubau im Bereich des alten Friedhofes. Damit wäre sichergestellt, dass auch bei einer notwendigen Erweiterung das vorhandene Areal ausreichend Platz bietet und sowohl Rollschuhbahn als auch das DGH weiter Bestand haben könnten“, fügt er an und betont, dass ihm der Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses und der Rollsportbahn besonders wichtig ist: „Es gibt in Bechhofen keine andere größere gemeindeeigene Freifläche mehr. Auch bietet im Dorf nur das DGH, wenn mal saniert, den einzigen großen Saal für Veranstaltungen wie Jahreshauptversammlungen, Erntedankfeiern und sonstige Feste privater und gemeindlicher Art.“