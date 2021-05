Der Großsteinhauser Kindergarten ist zum dritten Mal in Folge als Bewegungskindergarten zertifiziert worden. Dieses pädagogische Konzept trage maßgeblich zu einer gesunden Entwicklung der Kinder bei, sind Leiterin Stephanie Schröder und ihre Kolleginnen überzeugt.

Laut dem Verein Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz stellt eine Bewegungskita das Grundbedürfnis der Kinder nach Bewegung in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns,