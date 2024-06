Der Kindergarten in Wallhalben war in den vergangenen Monaten hin und wieder schwierig zu erreichen. Und auch die Kita-Angestellten konnten keine Anrufe mehr tätigen. Die Gemeinde investiert jetzt in eine neue Telefonanlage.

„Wir haben aktuell die Situation, dass die Telefone oft gar nicht mehr gehen“, sagte Bürgermeisterin Christine Burkhard in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Jeder Gruppenraum im Kindergarten verfügt über ein eigenes Telefon. Ein Manko sei, dass keine Telefonate parallel geführt werden können.

Die IT-Abteilung der Verbandsgemeinde habe zwar versucht, das Problem mit geringem Kostenaufwand zu lösen, letztlich habe aber nichts funktioniert, ergänzte Burkhard. „Es gab auch schon mal einen Notfall, wo der Notruf nur schlecht beziehungsweise zu spät raus ist. Und auch die Idee geht nicht, für die Erzieherinnen Handys zu kaufen. Vorm Kindergarten haben wir O2-Netz, dahinter nur Telekom.“ Das Gremium hat nun einstimmig entschieden, eine neue Telefonanlage anzuschaffen. Kosten: 3100 Euro.

Geplant sei, alle Räume im Kindergarten wie früher mit Telefonkabeln anzusteuern. Am Zentralverteiler geht es etwas moderner zu: Die Telefonanlage kommuniziere digital über die Internetleitung nach draußen. Im Fall eines Stromausfalles werde der Verteiler mit einer Notstrombatterie versorgt. Sofern das Internet im Dorf funktioniert, könne auch telefoniert werden. Die neue Anlage sei zudem erweiterbar. Sollte die Einrichtung also vergrößert werden, könne problemlos ein zusätzliches Telefon genutzt werden.