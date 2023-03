Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war ein langes Hin und Her: Wie soll die Kindergarten-Erweiterung in Althornbach genau aussehen, und wer zahlt das Ganze? Seit Dienstag ist eins klar: Es kommt ein neuer Anbau, der bis zu 1,2 Millionen Euro kostet. Althornbach will die Kosten aber drücken, so gut es geht.

Der Althornbacher Kindergarten ist voll. Bereits im Dezember 2018 hat der damalige Gemeinderat beschlossen, dass die Kita erweitert werden soll. Aber das Vorhaben lief nicht so wie geplant. Bereits jetzt liegt