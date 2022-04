Am 17. Mai wird sich zeigen, wer die Mehrkosten beim Contwiger Pannen-Kindergarten zahlen wird. Im Gemeinderat herrschte indes am Donnerstagabend eine Art Aufbruchsstimmung, Erleichterung.

„Wir sind erleichtert, dass es endlich weitergeht“, sagt Bürgermeisterin Nadine Brinette. Anfang Mai soll ein Sanierungskonzept für die Kita-Baustelle vorliegen. Vor rund zwei Jahren wurde die Baustelle in der Maßweilerstraße gestoppt. Im Kindergarten wurde Schimmel entdeckt. Seitdem wurden mehrere Gutachten eingeholt. Offen ist die Frage, wer die Mehrkosten zahlen wird. Am 17. Mai ist die Gerichtsverhandlung.

Laut Brinette gibt es mehrere Gründe, weshalb Feuchtigkeit in den Rohbau eingedrungen ist. Einerseits drückte sich das Wasser durch die Flachdachkonstruktion ins Gemäuer, andererseits wurden Putzarbeiten bei zu feuchter Witterung abgehalten, und die Heizung wurde nicht vorgeschaltet, sodass sich Feuchtigkeit im Gebäude ausbreiten konnte.

Nun soll das Dach abgenommen und ausgetauscht werden. Eine andere Dachkonstruktion wollte der Rat nicht. Etwas anderes als ein Flachdach mit leichter Neigung hätte noch mal mehr Zeit gebraucht, weil neue Baugenehmigungen ausgestanden hätten, zudem wäre es rund 180.000 Euro teurer gewesen. Apropos Kosten: Die steigen bei der Kindergarten-Baustelle immens. Und das nicht nur, weil die Bau- und Materialpreise derzeit ohnehin in die Höhe schnellen. Weil zum Zeitpunkt des Baustopps in der Maßweilerstraße bereits Kindergartenplätze vergeben waren, wurde vor zwei Jahren kurzerhand das Rathaus zum Kindergarten umfunktioniert. Dazu musste auch Geld in die Hand genommen werden. Wie viel teurer der Contwiger Kindergarten letztlich wird, kann Brinette noch nicht sagen. Fest steht: Billig wird es nicht.