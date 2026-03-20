Weil zwei Kinder und ein Jugendlicher am Donnerstagnachmittag Pfefferspray auf der Kundentoilette eines Einkaufsmarktes versprüht haben, musste der Markt kurzzeitig geschlossen werden. Ein Mitarbeiter des Marktes in der Bahnhofstraße hatte laut Polizei um 15.50 Uhr den Reizgas-Geruch bemerkt. Die Intensität des Gases war so hoch, dass es sich bis in den Eingangsbereich sowie die angrenzende Bäckereiabteilung ausbreitete.

Neun Kunden litten anschließend unter leichtem Reizhusten und gereizten Schleimhäuten, eine medizinische Behandlung wurde aber von allen Betroffenen abgelehnt. Der Markt wurde um 16.15 Uhr aus Sicherheitsgründen geräumt. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Erst nach einer intensiven Durchlüftung konnte der Betrieb kurz vor 19 Uhr wieder aufgenommen werden.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die drei Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Weitere Beobachtungen nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.