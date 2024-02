Ein 61-jähriger Angeklagter konnte Schöffengericht und Staatsanwalt nicht mit seinen Erklärungsversuchen überzeugen, wie verbotene Inhalte auf seinen Laptop und sein Mobiltelefon gelangt sind.

Im November 2022 soll der Angeklagte ein kinderpornografisches Bild auf „Bing Image“ heruntergeladen, und im März 2023 soll er auf seinem Mobiltelefon ein kinder- und zwei jugendpornografische Bilder gespeichert haben. So lautete die Anklage.

Der 61-Jährige räumte den Besitz der Fotos ein. Er beteuerte aber, nichts mit Kinder- und Jugendpornos zu tun zu haben. Mit einer Bekannten habe er Erwachsenenpornos angeschaut, als mehrmals rote Sicherheitshinweise auf dem Bildschirm aufgetaucht seien, schilderte er. Diese Hinweise hätten gewarnt, dass jemand Zugriff auf sein Gerät habe. Er habe dann mehrmals versucht, es auszuschalten, und auch mehrmals einen „Cleaner“ (Reinigungsprogramm) laufenlassen. Welche Seite im Internet er damals besucht hatte und mit welcher Bekannten, das wusste der Mann aber nicht mehr.

Staatsanwalt: „Zufälle über Zufälle“

Wie die fraglichen Fotos vom Laptop aufs Handy gelangt sind? Das erklärte der 61-Jährige so: Er habe sein Smartphone mit dem Laptop verbunden, dabei seien diese wohl überspielt worden, vermutete er. Er habe den Rechner zwischenzeitlich auch kurz verliehen, lautete ein weiterer Erklärungsversuch. Aber der Richter wies darauf hin, dass im Browser-Verlauf auch Seiten gespeichert seien, in denen junge Mädchen in Bikinis posieren würden, und bei den Dateien seien auch Änderungszeitpunkte vermerkt. Wie das nun wieder passiert sein soll, das wusste der Mann nicht. Verteidiger, Staatsanwalt und Gericht diskutierten, ob ein Gutachten oder Untersuchungen durch das Landeskriminalamt weitere Erkenntnisse bringen könnten. Davon ging man aber nicht aus – wohl aber von höheren Kosten, die der Angeklagte bei einer Verurteilung zu tragen hätte.

„Zufälle über Zufälle“, fasste Staatsanwalt Patrick Langendörfer die Angaben des Angeklagten zusammen. Aber ihm fehle es an Anhaltspunkten, um den Erläuterungen des Angeklagten ansatzweise glauben zu können. Der Staatsanwalt war davon überzeugt, dass der Mann die Bilddateien „mit Wissen und Wollen gespeichert“ hatte. Es komme kein anderer in Betracht. Zwar sei die gefundene Menge relativ gering – was atypisch sei –, jedoch scheine „eine gewisse Tendenz“ zu Kinder- und Jugendpornografie bei dem Mann zu bestehen, folgerte der Staatsanwalt.

Gericht sieht „keine starke Affinität“

Auch das Schöffengericht hielt die Erklärungen des 61-Jährigen für „wenig glaubwürdig“, erkannte aber „keine starke Affinität zu Kinderpornos“ bei ihm. Deshalb verhängte es keine Gesprächstherapie als Auflage. Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten wegen des Besitzes von Kinderpornos in zwei Fällen und einmal in Tateinheit mit Jugendpornos zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten – zwei Monate weniger, als vom Staatsanwalt gefordert. Als Auflage muss er 500 Euro an den Tierschutzverein Pirmasens zahlen.

Hingegen hielt Verteidiger Rainer Fuchs die Angaben seines Mandanten für plausibel. „Der Vorsatz fehlt“, war sein Fazit. Er hatte nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ Freispruch beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.