Der Bechhofer Kindergarten wird am Montag wieder öffnen. Die Einrichtung war nach mehreren positiven Corona-Tests von Erzieherinnen und Kindern am 25. Februar geschlossen worden.

Am Donnerstagabend wurde das weitere Vorgehen bei einem Treffen von Kindergartenleitung, Elternausschuss und Träger besprochen. Demnach öffnet der Kindergarten – wie vom Land für alle Kindergärten vorgegeben – ab Montag im Regelbetrieb. Allerdings gilt für die Bechhofen die Einschränkung „Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen“, wie Bürgermeister Paul Sefrin auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte.

Der Kindergarten öffne mit einem eigenen Hygienekonzept, das Rücksicht auf die personellen Bedingungen und das Schutzbedürfnis von Kindern und Erzieherinnen nehme, betonte er. Das bedeutet, dass Kinder künftig Gruppen fest zugeordnet werden. Diese Zuordnung orientiert sich daran, in welchem Zeitraum die Kinder in den Kindergarten gebracht werden. „Die Sammelgruppe morgens, von der aus die Kinder dann in ihre Gruppen gehen, wird es zunächst nicht mehr geben“, sagte Sefrin.

Mehr als 100 Kinder besuchen normalerweise die Bechhofer Einrichtung. Die Eltern wurden am Freitag per E-Mail über die Öffnung und die damit verbundenen Bedingungen informiert.