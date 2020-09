Die Bechhofer Vorschulkinder durften am Donnerstag mit dem Obst- und Gartenbauverein (OGV) im Garten von Hans Recktenwald Apfelsaft selbst machen. Am schönsten war es für jedes Kind, mit Muskelkraft an der Handpresse zu schaffen, nachdem die Äpfel aus dem Häcksler kamen. Den gepressten Apfelsaft bekommt der Kindergarten. Diese Aktion bietet der OGV seit den 80er Jahren an, erzählte der Vorsitzende Gerd Pöhner. „Es ist schön, wieder ein Stück Normalität zu erleben und mit den Kindern rauszugehen“, freute sich Alexandra Schneble für die neugierigen Kleinen. Ob es in diesem Kindergartenjahr überhaupt eine Verkehrserziehung oder den Besuch beim Zahnarzt geben wird, ist noch ungewiss. Immerhin gehen die Gruppen aber wöchentlich in den Waldkindergarten. Das für 4. Oktober geplante Oktoberfest des OGV im Dorfgemeinschaftshaus fällt aus. „Ich müsste ja die Hälfte der Leute wieder heimschicken. Das kann ich ja niemandem antun“, bedauert Gerd Pöhner. Normalerweise sei das Dorfgemeinschaftshaus zu diesem Fest immer voll besetzt.