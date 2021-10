Rund 1700 Euro hat die Dahner Kindertagesstätte St. Elisabeth mit ihrem Spendenlauf für eine von der Flut betroffene Kita im Norden von Rheinland-Pfalz zusammengetragen.

Der für Dienstag geplante Lauf von den Kindern der kommunalen Kindertagesstätte St. Elisabeth im Rahmen des landesweiten Bewegungsaktionstages musste wetterbedingt auf Donnerstag verschoben werden. Dies hatte den Vorteil, dass sich daran noch mehr Kinder beteiligten. So liefen nicht nur die Kinder der kommunalen Kita, sondern auch die Vorschulkinder und die Kinder aus der Waldgruppe der kirchlichen Kita St. Franziskus sowie die drei ersten Klassen der Grundschule Dahn für den guten Zweck. Durch die Startgebühr erzielten die Kinder 1250 Euro. Dank Sponsoren konnte der Betrag auf rund 1700 Euro erhöht werden. So verfolgten die Kinder nicht nur Fitness-Ziele, sondern helfen damit auch der von der Flut-Katastrophe betroffenen Kita St. Amandus in Kordel.