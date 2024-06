Der Kindergarten Großsteinhausen – seit 2009 zertifizierter Bewegungskindergarten – hat am Samstag gemeinsam mit dem örtlichen Sportverein und Bewegungsmanagerin Saskia Griffin zum Bewegungsfest auf den Großsteinhauser Sportplatz eingeladen. Griffin brachte sogenannte Bewegungssteine mit, auf denen Bewegungsaufgaben für die Kinder zu sehen und zu lesen sind. „Stakse wie ein Storch“, steht beispielsweise auf einem der Steine. Eine Aufforderung, der die Kinder auf dem Sportplatz mit viel Spaß folgen.

Auch Musik, Tanz und Singen gehören zum ersten Bewegungsfest, an dem hauptsächlich Kinder und Eltern des Kindergartens, aber auch Geschwisterkinder teilnehmen. Die Bewegungssteine, die eine Idee der Landesinitiative Rheinland-Pfalz in Bewegung sind, werden in den kommenden Wochen Plätze in Großsteinhausen finden, um auch in der Öffentlichkeit Menschen zur Bewegung zu animieren.