Jetzt wird es eng für die Grundschule Bottenbach: Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land will prüfen, ob sie die Kinder aus Groß- und Kleinsteinhausen künftig nach Hornbach zur Schule schickt. Zwar ist noch längst nichts entschieden, aber am Montag zeigte sich, dass alle Fraktionen dafür sind, sich das Ganze mal genauer anzuschauen. Damit wollen sie Geld sparen und die eigene Schule sichern.

„Ceterum censeo Carthaginem esse delendam – Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss“, soll Cato der Ältere am Ende jeder seiner Reden im römischen Senat gesagt haben. „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir die Steinhauser Kinder in die Hornbacher Grundschule schicken sollten“, haben Reiner Hohn und Volker Schmitt als FDP-Fraktionssprecher in ihren Haushaltsreden im Verbandsgemeinderat jahrelang immer wieder sinngemäß betont. Doch bisher galt stets das, was der 2018 verstorbene frühere Verbandsbürgermeister Kurt Pirmann im Jahr 2012 kurz vor Ende seiner Amtszeit zur RHEINPFALZ gesagt hatte: „Es gibt nichts, was verändert werden müsste.“ Seit Montagabend sieht das anders aus.

Am Montagabend hat sich etwas verändert

Am Montagabend entschied der Schulträgerausschuss, der in der Hornbacher Turnhalle tagte, einstimmig: Der Verbandsgemeinderat soll sich die Zahlen einmal genauer anschauen. Das klingt zunächst schlicht, und Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU) betonte auch: „Es ist jetzt nicht so, dass wir beschließen, dass morgen die Kinder statt nach Bottenbach hierher gehen.“ Aber die Diskussion und das Abstimmungsergebnis haben gezeigt: In die Sache kommt Bewegung.

SPD-Sprecher Achim Scherer erinnerte am Montag daran, dass die SPD zu Zeiten der großen Koalition im Verbandsgemeinderat die Kooperation mit Pirmasens-Land immer verteidigt hat – „aus guten Gründen“. Nun habe man aber einen Punkt erreicht, wo einem das Hemd näher sei als die Hose (ein Spruch, der auf einen anderen Römer zurückgeht, den Dichter Plautus, in dessen Komödie „Trinummus“ es heißt: „Tunica propior pallio est“).

Die Zahlen, die sich der Verbandsgemeinderat ansehen soll, das sind zum einen die Schülerzahlen, zum anderen die Summen, die Zweibrücken-Land jedes Jahr an die Nachbarverbandsgemeinde überweist. Die Ausgangslage ist, dass Kinder aus drei Dörfern der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in Pirmasens-Land zur Schule gehen: die Grundschüler aus Groß- und Kleinsteinhausen nach Bottenbach, die aus Riedelberg nach Vinningen. Dafür zahlt Zweibrücken-Land den sogenannten Gastschulbeitrag, mit dem es sich an den Sachkosten für die Schulen der Nachbarverbandsgemeinde beteiligt.

In den vergangenen zehn Jahren waren das für Bottenbach mal 35 000 Euro, mal fast 130 000 Euro im Jahr. Eine Auflistung der Verbandsgemeinde kommt auf gut 850 000 Euro von 2010 bis 2019. Für Vinningen sind es zwischen knapp 10 000 und 60 000 Euro im Jahr, insgesamt 290 000 Euro. Das Geld für Bottenbach solle man besser in die Hornbacher Schule stecken, wiederholte Hornbachs Bürgermeister Reiner Hohn am Montag die langjährige Forderung der FDP.

Schulleiterin Weidemeier steht hinter dem Vorschlag

Denn Hornbach hat zum einen genug Platz, zum anderen immer weniger Schüler. Das hatte Schulleiterin Katrin Weidemeier, selbst Mitglied im Schulträgerausschuss, zuvor ausführlich vermittelt. 1975 habe Hornbach 255 Schüler gehabt, nun seien es noch 88 – vor allem aus Hornbach, Althornbach, Dietrichingen und Mauschbach, einige aus Frankreich und einige aus Groß- und Kleinsteinhausen, die die Ganztagsschule besuchen, die es in Bottenbach nicht gibt. Als sie vor sieben Jahren Schulleiterin wurde, seien 67 Schüler in die Ganztagsschule gegangen, nun noch 43. Sinke die Zahl unter 36, sei zwar die Ganztagsschule nicht gefährdet, aber man bekomme nur noch einen Sockelbetrag, und die Qualität der Betreuung ändere sich.

In Hornbach sei sogar ohne den Standort Althornbach Platz für acht Klassen – so viele Klassen hätte Hornbach mit den Steinhauser Kindern. Um die 45 Kinder in vier Klassenstufen kämen dann dazu. Für die Bottenbacher Schule wäre das jedoch ein gewaltiger Aderlass: Mehr als die Hälfte der Bottenbacher Schüler kommt aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, laut Björn Bernhard 60 Prozent. Die würden zwar nicht alle auf einmal abgezogen, aber die Erstklässer würden nicht mehr dort eingeschult, und nach vier Jahren wäre die Schülerzahl deutlich gesunken. Außen vor bei diesen Überlegungen sind stets die rund 20 Kinder aus Riedelberg, die weiter nach Vinningen gehen sollen.

Dass Zweibrücken-Land mit dem Vorstoß die Grundschule in Bottenbach gefährden würde, ist Bürgermeister Björn Bernhard klar. Das Ganze sei „ein Thema, das sehr unbequem ist“, hatte er eingangs gesagt. Dennoch sei er „der Meinung, dass wir an dieses Thema ranmüssen“, denn man gefährde ansonsten den Schulstandort Hornbach.

Rudolf Schwarz merkt an, dass es um die Kinder geht

Gegenwind kam in der halbstündigen Diskussion vor allem von Rudolf Schwarz (SPD) aus Großsteinhausen, der von gewachsenen Strukturen sprach: „Da denk’ ich nicht an die Verbandsgemeinde, da denk’ ich an die Kinder.“ Die müssten dann acht Kilometer statt drei fahren und noch früher aufstehen. Er schlug vor, die betroffenen Eltern zu fragen.

Nadine Faber (CDU) entgegnete, dass die Kindergärten noch frühere Öffnungszeiten hätten, die auch genutzt würden. Der erste Beigeordnete David Betz (SPD) hielt nichts davon, die Eltern zu fragen, die für vier Jahre betroffen wären, wenn es um eine Entscheidung für Jahrzehnte gehe. Thierry Eibel (FDP) merkte an, dass man den Gastschulbeitrag nicht einfach spare, da es ja auch mehr Geld koste, wenn die eigene Schule mehr Kinder hat.

Der Ausschuss folgte am Ende einstimmig dem Vorschlag von Bürgermeister Bernhard, dem Verbandsgemeinderat zu empfehlen, „das Ganze unter die Lupe zu nehmen und zu durchleuchten“.