Die Heinrich Kimmle-Stiftung ist mit ihrem Erlebnisgarten und dem Projekt „BienenPlus“ als neuer Partnerbetrieb des Biosphärenreservates ausgezeichnet worden.

Die Umweltbildung der Stiftung und insbesondere das Projekt „BienenPlus“ ist neues Mitglied im Partner-Netzwerk des Biosphärenreservats Pfälzerwald. Die Stiftung trägt in der Südwestpfalz Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Ein Standort ist der Riegelbrunnerhof bei Münchweiler. Dort arbeiten etwa 60 Beschäftigte in Verpackung und Montage sowie in der Landschaftspflege. Auf dem etwa 10.000 Quadratmeter großen Freigelände erstreckt sich der teilweise barrierefreie Erlebnisgarten, in dem die pädagogische Leiterin Tina Sanio und der Ergotherapeut Andreas Wagner Werte und Themen um Umwelt-, Natur- und Artenschutz vermitteln. Hier finden Führungen und Workshops für Familien, Jugendgruppen, Schulklassen und Kitas statt. Einen Schwerpunkt bilden Wild- und Honigbienen.

Start mit einer Bienen-Nisthilfe

Das Bienen-Projekt gibt es seit 2018. Start war eine Wildbienen-Nisthilfe, die Andreas Wagner entwickelt hat und die in der Werkstatt der Stiftung hergestellt wird. Etwas später wurde mit der Honigbienenhaltung begonnen. Das zugewachsene Außengelände wurde gerodet. „Wir brauchten ja auch Futterpflanzen für die Bienen“, so Wagner. „Viele haben mit angepackt“, ergänzt Tina Sanio. Über Förderungen konnten sie etwa mit Schulklassen Hochbeete bauen.

Eine Streuobstwiese wurde angelegt, eine Imkerei aufgebaut, ein Lehrbienenstand eingerichtet, Ideen wurden weiterentwickelt. So hätten sie überlegt, einen eigenen Wachskreislauf zu bilden und dies auch anderen Imkern anzubieten, so Wagner. Diese bringen ihr Wachs im Block und im Projekt stellen sie daraus Mittelwände für sie her. Allein dabei hätten drei Menschen mit Beeinträchtigung Beschäftigung gefunden. Ein zweiter Imker unterstützt inzwischen das Team. Im hofeigenen Laden gibt es Produkte aus Honig und Wachs und Imkereibedarf.