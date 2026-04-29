Die Kinder und Jugendlichen vom Krähenberger Altglasexpress waren im Fernsehsender Kika zu sehen. Aus Köln hat die Truppe 250 Euro mitgebracht.

Kürzlich ging es für die Kinder und Jugendliche aus Krähenberg nach Köln. Weil der Altglasexpress für den Kika-Award nominiert worden war, machten sie dort bei einer Liveübertragung fürs Fernsehen mit. „Es war der Wahnsinn“, sagt Ida Kau vom Altglasexpress rückblickend auf ihr Wochenende in Köln. Am Freitagabend wurde der Kika-Award übergeben. Für die Krähenberger hat es dabei nicht für den ersten Platz gereicht, das findet Kau aber nicht schlimm. Allein das Erlebnis, live im Fernsehen dabei zu sein, sei toll gewesen – zumal die Truppe 250 Euro bekommen hat.

Ein Teil der Gruppe hat noch einen Tag in Köln verbracht, ist erst später in die Südwestpfalz gereist. Dort wurden die Kinder und Jugendlichen festlich empfangen. Aus dem Dorf habe der Altglasexpress zahlreiche positive Rückmeldungen bekommen, berichtet Kau erfreut. Gefühlt jeder Krähenberger habe zum Sendetermin am Freitag, 24. April, den Kika (Kinderkanal) eingeschaltet.

Spenden bleiben in der Region

Seit 2019 sammeln die jungen Umweltschützer jeden ersten Samstag im Monat mit ihren drei Bollerwagen das Altglas der Krähenberger ein und entsorgen es fachgerecht. Als Dank erhalten sie von den Dorfbewohnern kleine Geschenke oder Spenden, die sie an gemeinnützige Organisationen in der Region weitergeben – etwa das Ronald-McDonald-Haus in Homburg, die Wildtierstation Tierart in Maßweiler und den Gnadenhof in Gerhardsbrunn.

Was mit den 250 Euro vom Kika-Award passiert, ist laut Kau noch nicht vollends geklärt. Die Truppe plane aber schon länger einen Besuch in einem Freizeitpark, erzählt die Krähenbergerin.

TV-Beitrag

Die Aufzeichnung der Livesendung „Kika Award“ mit dem Krähenberger Altglasexpress findet sich online unter kika.de/kika-award.