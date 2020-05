Münchweiler stellt dieses Jahr keinen Maibaum, das hatte Bürgermeister Timo Bäuerle deutlich gesagt. Den Kienholzhexen war das egal: Sie schleppten in der Hexennacht klammheimlich den gelb-schwarz gestrichenen Stamm vors Bürgerhaus und stellten ihn auf.

Zu später Stunde, gegen 23 Uhr, brachten die Hexen am Donnerstag den fast zehn Meter langen Holzstamm auf das Gelände vor dem Bürgerhaus. Erfahrene Maibaum-Aufsteller waren dabei, wie der RHEINPFALZ zu Ohren kam. Gut, ein Maibockfest mit kreisenden Schoppenkrügen schloss sich nicht an. Es war ja auch schon spät. Traditionell zieht die Feuerwehr den Maibaum schon um 18 Uhr hoch. Danach ist reichlich Zeit für ein Gläschen.

Vor dem Aufstellen zu trinken, ist hingegen nicht zu empfehlen. Um so einen langen, schweren Holzstamm hochzuziehen, dürfen die Kräfte nicht vom Alkohol geschwächt sein. Es braucht eine durchdachte Logistik und einen klaren Kopf. Ein paar ungewollte Blasen sollen an den jungen Händen zurückgeblieben sein.

Musiker begrüßen Mai

Bunte Flatterbändchen wurden im Vorfeld gerichtet, um den Maikranz zu schmücken. Was fehlt, sind die Schilder mit den Vereinsemblemen. Das hat einen einfachen Grund: Die Kienholzhexen kamen an die eingeschlossenen Schmuckschilder nicht ran. Die RHEINPFALZ fragte bei Bäuerle nach, ob die Embleme nachträglich angebracht werden. Doch der Bürgermeister winkte ab: „Nein. Hier haben wohl die Münchweilerer Hexen gewirkt, aber völlig inoffiziell.“ Er schmunzelte darüber, dass auf dem Maibaum nicht wie sonst eine Birke steht – „Jetzt is es e Kiefer“. Sei’s drum, befand das Kienholz-Oberhaupt und mutmaßte, dass die Hexen den Blick schon auf Weihnachten gerichtet hätten. Wenn am ersten Advent das Lichtfest steigt, soll auf dem gelb-schwarzen Stamm ein funkelnder Weihnachtsbaum aufgestellt werden. „Ob aber die Kiefer bis dahin hält, bezweifle ich“, meinte Bäuerle. Was das Zersägen des ihm ungefälligen Baumstamms betrifft, ist ja bis nächsten Maiauftakt noch ein Jahr Zeit. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben ...

Für eine zweite und zweigeteilte Überraschung sorgten die Kienholzmusikanten. Am 1. Mai begrüßten sechs Musiker mit ihren Blasinstrumenten auf dem Sommerwald klingend (mit viel Abstand hinter Balkongittern) den Wonnemonat. An der Mauerbrüstung vor der Pfarrkirche befand sich die zweite Musikanten-Abteilung. Hier wurden die Holzinstrumente Klarinetten und Saxofone eingesetzt.