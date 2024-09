Einmal im Monat gestaltet die KFD – die Katholische Frauengemeinschaft – einen Frauengottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius. Am Sonntag, 8. September, feiert die KFD ihr 60. Jubiläum. Natürlich mit einem Gottesdienst. Aber die Gruppe hat noch weit mehr zu bieten.

Sie sind fest verwurzelt in der Katholischen Kirche: Sowohl der Bundesverband der KFD als auch die Gruppen regional vor Ort sind dafür bekannt, dass sie sich einmischen – ganz besonders dann, wenn es um Frauenfragen in Kirche und Gesellschaft geht. „Deshalb ist es wichtig, dass es viele Ortsverbände mit vielen Mitgliedern gibt“, sagt Edith Koch, Vorsitzende der Dahner Gruppe. Gemeinsam mit Martina Friedmann steht sie dem Leitungsteam vor. „Nur wenn wir viele sind, können wir uns in Kirche und Gesellschaft Gehör verschaffen, wenn es beispielsweise um eine geschlechtergerechte Kirche oder die Zulassung Geschieden-Wiederverheirateter zu den Sakramenten geht“, ist Koch überzeugt.

Keine Austrittswelle

In Dahn gehören 130 Frauen dem Verband an. „Auch die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 25 Euro pro Jahr hat uns keine Austrittswelle beschert“ – Koch sieht darin eine Bestätigung der Arbeit vor Ort. Natürlich habe Corona eine Zäsur mit sich gebracht. „In der Zeit konnten beispielsweise keine großen Veranstaltungen wie Fasching abgehalten werden, die außerdem auch noch sehr kostenintensiv waren“, sagt Koch. Stattdessen habe man mit viel Engagement und Fantasie andere Dinge ins Leben gerufen – beispielsweise einen Adventsspaziergang und einen Kräuterabend.

Schon lange gibt es keine wöchentlichen Handarbeitstreffen mehr. Dafür werden jede Woche Turnstunden angeboten. Zum Jahresbeginn gibt es ein Frauenfrühstück, im Herbst steht nach wie vor der Basar an. Einmal im Monat werden Seniorennachmittage veranstaltet. Nach Bestattungen bieten die Frauen ein Beerdigungscafé im Pfarrheim an, wenn das gewünscht wird.

Nicht nur Katholiken können mitmachen

Die erzielten Erlöse werden vorwiegend in soziale Projekte in der Region investiert. „Wir geben auch ganz bewusst unserer Pfarrkirche und unserem Pfarrheim einen Zuschuss zu den Heizkosten, denn auch hier ist das Geld knapp, und wir wollen ein Zeichen setzen“, sagt Koch. Neue Frauen seien jederzeit willkommen, sie müssten nicht katholisch sein, um an Angeboten teilzunehmen oder mitzuarbeiten. „Aber man muss wissen und respektieren, dass wir als KFD in der Kirche zu Hause sind.“

Am 13. Oktober steht der Suppentag an. Im Pfarrheim gibt es an dem Sonntag „Grumbeersupp un Apfelwaffle“. Und am 24. Oktober findet wieder der bunte Abend statt, der im vergangenen Jahr großen Anklang fand: Musik, Texte und Lieder begleiten die Gedanken von der Sommer- in die Winterzeit. Zunächst aber steht am Sonntag, 8. September, um 17 Uhr der Festgottesdienst zum Jubiläum an. Im Anschluss gibt es einen Umtrunk vor der Kirche.