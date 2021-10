Der Hauensteiner Keschdemarkt wird – so der aktuelle Stand – am 17. Oktober stattfinden können. Wie Ortsbürgermeister Michael Zimmermann mitteilte, werde der Markt wie üblich auf dem Johann-Naab-Platz stattfinden, aber in etwas abgespeckter Form.

Die ursprüngliche Idee, den Markt dezentral an verschiedenen Plätzen im Oberdorf über die Bühne gehen zu lassen, habe man aus organisatorischen und versicherungsrechtlichen Gründen nicht weiterverfolgt. Der Markt wird unter den gültigen Corona-Regeln ablaufen. Die Landesregierung hat, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch am Donnerstag vergangener Woche in Mainz mitteilte, die Regelungen der aktuellen Landesverordnung um vier Wochen bis Anfang November verlängert. Lockerungen werden also nicht zu erwarten sein.

In den vergangenen Jahren sorgten rund 40 Markt-Beschicker für ein riesiges Angebot an Leckereien und Schleckereien. Dieses Jahr können nur rund 20 Marktstände zugelassen werden, um die notwendigen Abstände einhalten zu können. Am Johann-Naab-Platz kann am Zugang kontrolliert werden, beim Einlass gilt die 3G-Regel. Um auch Personen den Zutritt zu ermöglichen, die keinen aktuellen negativen Test vorlegen können, wird das Deutsche Rote Kreuz am Festplatz eine Teststation öffnen.

Der Keschdemarkt ist seit vielen Jahren Höhepunkt und Abschluss der Keschdewoch, die dieses Jahr wieder mit den beliebten Keschdewanderungen und einem kulinarischen Angebot rund um die „Keschde“ stattfindet.