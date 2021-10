Jule Stähly begrüßte am Sonntagnachmittag die rund 100 Zuhörer, die sich erstmals zur Kerwerede an der Mauschbacher Grillhütte eingefunden haben.

Stähly sagte: „Ihr liebe Leid un Kerwegäscht, es is widder soweit, mir feire unser greschdes Fest. Ob Nichtwähler, Zugezohne oder Anzeigeschreiber/inne, E Bike Fahrer, Jungverliebte oder Feschdeverweiger/inne. Mir freie uns, eich jetzt begrüße zu heisse, un ich hoff ich trah die Red net vor zu leise. Die Straußbube hann mich zum Vorleser ausgewählt, mei Vadder war mords stolz, als ich em des hann erzählt“.

Mit diesen Zeilen Traditionell lasen die „Mauschbacher Kerwekälber“ bislang ihre Rede am Dorfgemeinschaftshaus, doch in diesem Jahr zum ersten mal seit menschengedenken nicht. Zum einen gibt es das „Kerwegrun dstück“ neben dem Dorfgemeinschaftshaus nicht mehr, weil dort jetzt ein Neubau steht, zum anderen war durch Corona einfach mehr Platz für die Zuhörer notwendig, damit diese Abstand halten konnten. Nachdem die 18 Straußbuben und -mädchen den Strauß durch Dorf getragen hatten und an allen Türen geklingelt und gesammelt hatten, traten Jule Stähle und Neo Weber in die Fußstapfen ihrer Eltern Holger Stähly und Helger Weber, die in früheren Zeiten ebenfalls schon die Mauschbacher Kerwerede gelesen hatten. Vom Durst auf der Rimschweiler Kerwe erzählten beide genauso wie vom Strohballenweitrollen eine Mauschbachers, dem sanierten Feuerwehrhaus und Geschichten aus dem Hintereck erzählten die beiden Kerweleser am Sonntag und unterhielten damit vorzüglich das Publikum.