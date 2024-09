Die Lambsborner Kerwe am Wochenende war ein Riesenspaß. Dafür hat nicht zuletzt die aus sieben Jungen und acht Mädchen bestehende Straußjugend gesorgt, zudem wurde im Gasthaus Kuckucksnest dessen 40. Geburtstag gefeiert – mit einem musikalischen Höhepunkt.

Denn David Moll, ein aus Lambsborn stammender Keyboarder, hatte die bekannte Band Krachleder in sein Heimatdorf zurückgebracht. Am Sonntagnachmittag hielten Sofie Fernandez und Franziska Baus die Kerwerede. Darin bekam unter anderem das nun durch einen gemeinsamen Radweg verbundene Nachbardorf Bechhofen sein Fett weg.

Konkret ging es um den Aufstieg der Spielgemeinschaft Lambsborn/Bechhofen in die A-Klasse. Denn das neue Trainer-Team setzt eine Drohne ein, um die Spiele aufzuzeichnen. Und um das Gerät soll es in Bechhofen Missverständnisse gegeben haben: „Nur in Bechhofe, ehr liewe Leit, hat ma sich üwwer die Drohne net gefreit. Die han doch werklich dann gemennt, dass die Drohne ein Ufo sin kennt. Dieses unbekannte Flugobjekt – wie soll ich es eich saan, das greift dann Bechhofe von owwe an. Doch fa wie bleed muss ma Außerirdische halle, wann die jetzt dun schon Bechhofe üwwerfalle.“

Dank gab es für den Jugendraum, der dem Lambsborner Nachwuchs nun zur Verfügung steht: „Mit de Finanzierung vom Hoffest Verein, kenne die Jugendliche jetzt in dene Raum rein. Es Rot Kreiz hat dene letscht Johr abgeb, do war ganz klar, was das als nägschdes gebt. Für Aktione wie Halloween und Adventsfenschter werd die Dier uff gemach, um zu gucke was die Jugendliche aus dem Raum han gemach.“