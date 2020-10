Knapp 80 Zuhörer verfolgten am Sonntagnachmittag vor der Pizzeria in der Dietrichinger Ortsmitte die Kerwerede von Julia Stegner. Erstmals seit Jahren wurde sie nicht von Straußbuben und -mädchen unterstützt, sondern stand allein unter dem Kerwestrauß. „Ihr liewwe Leid und Kerwegeschd, ich hoff mir han trotz demm bleede Virus eh scheenes Feschd. Ach wann Corona uwwer uns schwebt, die Tradition im Dorf doch weiter lebt“, begrüßte Julia Stegner ihre Zuhörer. In ihrer Rede erinnerte sie an die Verbandsbürgermeisterwahl im vergangenen Jahr: „Ledschdes Johr am Kerwesunndah wurd de Bjorn zum Verbandboimeschder gekront, genug Leit han dene vor dem Ergebnis noch verhohnt. Die han gement, des gabt eh knappi Sach, abber de Vorsprung vom Bjorni war uff kenne Fall schwach. Die Leit han gejubet un sich gefreit, dass mir han jetzt de schenschde Boimeschder aller Zeit. Gefeiert han mir im DGH bis kenner meh dort zu finne war. Der Angesprochene kam leicht verspätet zur Kerwerede in seinem Heimatort, hörte aber aufmerksam zu. Ein Streichelzoo in der Waldstraße, eine fliegende Siloplane und Neu-Dietrichinger waren weitere Themen der Kewerede.