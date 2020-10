In diesem Jahr sollte die Lemberger Kerwe besonders groß gefeiert werden. Immerhin steht laut Fritz Groß ein besonderes Jubiläum an: Vor genau 175 Jahren am 19. Oktober wurden in der protestantischen Kirche zwei neue Glocken und das Gotteshaus geweiht. Der Termin der Kerwe (auch Kirchweih genannt) richtet sich immer danach.

In diesem Jahr fällt die Kerwe jedoch coronabedingt aus. Allerdings nicht ganz: Die Kerwerede – ein Ereignis, das von vielen erwartet wird – wird ins Fernsehen verlegt. Fritz Groß, der seit Jahren für die Lemberger Kerwerede verantwortlich ist und selbst bei schlechtem Wetter immer Hunderte Zuschauer auf den Dorfplatz gelockt hat, hat seine Kerwerede in Frack und Zylinder in der Freizeithalle vor leerem Saal gehalten und aufgezeichnet.

Was genau er dieses Jahr thematisiert, wollte Groß vorab nicht verraten. Ganz unproblematisch waren die Beiträge in der Vergangenheit nicht: Immerhin hat sich der Gemeinderat in einem Jahr gleich mehrfach kritisch mit der Kerwerede befasst, und auch ein Anwalt musste schon hinzugezogen werden. Die Rede von diesem Jahr wird am Sonntag im Offenen Kanal Rodalben gesendet: Laut Fritz Groß sind die Sendezeiten 10.10 Uhr, 14.10 Uhr, 18.10 Uhr und 22.10 Uhr.