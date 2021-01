Große Resonanz haben die Lemberger Straußbuben auf ihre Kerwekischd-Aktion erhalten, mit der den Lembergern im vergangenen Jahr der Geschmack der Kerwe erhalten bleiben sollte. Der Erlös kommt der Schausteller-Familie Christ zugute.

670 Kisten zu zwölf und 15 Euro wurden von den Straußbuben ausgeliefert, wobei nicht nur Lemberger die Boxen mit typischen Kerweartikeln geordert haben, sondern auch Bewohner der Annexen, Erlenbrunner sowie Pirmasenser und Exil-Lemberger, die aus Pforzheim oder Birkenfeld Bestellungen aufgaben. „Die Lemberger haben super reagiert“, erzählt der frühere Bürgermeister Heinrich Hoffmeister, der zusammen mit dem langjährigen Kerweredner Fritz Groß die Idee für die Kerwekiste hatte. Hoffmeister und Groß hatten sich zur Vorbereitung bei den Ludwigswinklern erkundigt, die solch eine Aktion schon umgesetzt hatten. Mit dem Lemberger Blasorchester wurde ein Verein ins Boot geholt, der bei der Organisation unterstütze. Für die Abwicklung konnte Hoffmeister zusätzlich auf die Hilfe seiner Tochter Simone Frank bauen.

Hoffmeister will die Aktion nicht allein als Genussangebot für die Lemberger sehen. Mit der Aktion sollte auch die Schausteller-Familie Erik Christ unterstützt werden, die seit dem Weihnachtsmarkt 2019 keine Einnahmen mehr habe. Die große Anzahl an Bestellungen zeige, wie verbunden sich die Lemberger mit Familie Christ fühlen, findet der frühere Bürgermeister.

In den Kisten fanden sich neben Süßigkeiten verschiedene Biersorten, Wein, Prosecco, Gläser und eine Flasche Wasser zum Mischen der Schorle. Der Betrag von 5000 Euro kam auch zustande, weil viele Besteller aufrundeten oder weitere Spenden für die Aktion gaben, erzählt Hoffmeister. Am Samstag wurde der Scheck über 5000 Euro von der Blasorchester-Vorsitzenden Dagmar Motsch an Familie Christ übergeben.