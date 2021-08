Während andernorts, etwa im Nachbarort Merzalben, die Kerwe auf Kleinausführung reduziert wird, geht Leimen einen anderen Weg: Hier wird Kerwe „geklotzt“. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Turn-und Sportverein (TuS) und dem Männergesangverein (MGV) präsentiert Bürgermeister Alexander Frey seinen Bürgern seit heute, Freitag, ein proppenvolles Kerweprogramm. Seit 17 Uhr treffen sich die ersten Kerwegäste am Feuerwehrstand. Die Dorfsause „Lämer feiern Kerwe“ läuft im Freizeitpark bis Montag, 30. August. Am Samstag geht es um 17 Uhr an den Ständen los; ab 19 Uhr spielt die Band „Palomas“ auf.

Am Kerwesonntag läuft der Kerwebetrieb ab 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen an. Dazu musizieren „De Ähnd un de Onner“. Ab 12 Uhr wird zum gemeinsamen Schnitzel-Essen eingeladen. TuS und MGV bewirten danach auch noch mit Kaffee und Kuchen. Gleichzeitig läuft der Seniorennachmittag der Gemeinde an. Ab 17 Uhr spielt der Alleinunterhalter Udo Haas. Gegen 18 Uhr unterhält die Band „Montana“ die Kerweplatzbesucher.

Abschluss der viertägigen Kerwesause ist am Montag. Ab 16 Uhr ist Standbetrieb bei den Vereinen; gegen 21 Uhr wird das Höhenfeuerwerk gezündet. Wie Frey informiert, stehen samstags und sonntags ein Kinderkarussell, ein Süßwarenstand und eine Hüpfburg bereit. (mt)