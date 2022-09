Der SV Martinshöhe und die Gaststätte Zur Martinshöhe laden ab Freitag, 23. September, zur Zeltkerwe ein; täglich mit Live-Musik.

Am Freitagabend, ab 19 Uhr, gibt es für acht Euro Partymusik von Hally Gally. Samstag tritt, ebenfalls ab 19 Uhr, das City Rock Project auf, fünf Euro kostet der Eintritt. „Eintritt frei“ heißt es am Sonntag, ab 13 Uhr, bei den Dirty Roots Dreckszwerlen, die Pop- und Rockmusik spielen. Schon um 11 Uhr tritt der SV Martinshöhe zum Kerwespiel gegen den SC Stambach an. Am Montag, um 10 Uhr, gibt es zum Kerwe-Abschluss den Frühschoppen. Für die Filsbacher XXL und ihre Partymusik werden dann fünf Euro fällig.

Da wegen der Kerwe die Martinshöher Hauptstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt wird, kommt es zu Umleitungen und Änderungen im Busverkehr. Das betrifft die Linien 232 zwischen Martinshöhe, Bechhofen und Zweibrücken, sowie die Linie 238, die über Bechhofen nach Homburg führt. Die Haltestellen Martinshöhe Rathaus und Martinshöhe Altgasse können bis einschließlich Montag nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Martinshöhe Wasserturm, oder auf die Ersatzhaltestelle an der Altgasse 99 auszuweichen. Die Fahrtzeiten bleiben unverändert Verspätungen sollten während der Kerwe aber eingeplant werden.