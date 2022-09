Etwas frustriert ist Merzalbens Bürgermeister Michael Köhler darüber, dass die Kerwe am kommenden Wochenende nicht auf dem alten Kerweplatz gemeinsam mit den Vereinen gestaltet werden kann. Die Bereitschaft sei nicht da gewesen.

Es habe sich, außer dem Fußballclub Merzalben, niemand bereit erklärt, sich in ein Kerwekonzept mit einbinden zu lassen, erklärt Köhler auf RHEINPFALZ-Anfrage. So bestreitet der FCM alleine ein sportliches Kerweprogramm. Auftakt ist am Donnerstag, 15. September, mit einem B-Jugendspiel um 18.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr rollt der Ball auch am Kerwefreitag. Bereits um 13 Uhr wird am Samstag, 17.September, auf dem Rasenplatz angepfiffen, Höhepunkt ist das Kerwespiel der ersten Mannschaft in der B-Klasse Ost gegen den FC Rodalben sein, Anstoß ist 16.30 Uhr. Es schließt sich gegen 20.30 Live-Musik mit Marko Burkhart und seiner Band „Liz’n This“ an.

Am Kerwesonntag ist Auftakt beim FCM um 11 Uhr mit der jüngsten Nachwuchskicker-Generation. Ab 12 Uhr wird zum Kerweessen eingeladen. Der Kerwesonntag steht auch unter dem Motto Kinder-Spiele-Tag. Angeboten werden unter anderem eine Bubble-Ball-Arena und das Spielmobil. Abschluss der Traditionssause ist an Kerwedienstag mit einem Grumbeerebrode. Traditionell eine Woche nach Kerwe, also am Montag, 26. September, 19.30 Uhr, treffen sich die Vereinsvertreter im KZV-Heim beim Heimat- und Kulturverein, um die geplanten Veranstaltungstermine zu überprüfen und den Terminkalender für 2023 aufzustellen.