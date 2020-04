Die Bechhofer Kerwe soll vorerst als Versuch nur am Sportplatz gefeiert werden. Das hat der Gemeinderat Anfang März beschlossen. Allerdings sollte dazu eine Bürgerversammlung abgehalten werden, die Bechhofer Straußjugend sollte darin angehört werden, wie sie zur Kerwe-Verlegung steht. Die Sitzung ist wegen der Corona-Krise allerdings ausgefallen.

Die Straußjugend hat laut Bürgermeister Paul Sefrin Bedenken, die Kerwe nur am Sportplatz abzuhalten. „Das sollte dann in der Bürgerversammlung mit allen besprochen werden“, sagt Sefrin. Dass das Fest verlegt wird, das wurde im Gemeinderat Anfang März mit neun Ja und fünf Neinstimmen sowie einer Enthaltung beschlossen. „Die Idee entstand aber nicht aus reiner Willkür“, so Sefrin.

Er spricht damit die Bürgermeinung des vergangenen Kerwefestes sowie eine mündliche Anfrage des TuS Bechhofen an, nach der viele Gäste fanden, dass die Kerwe wieder zentral an einem Ort stattfinden solle. In den vergangenen Jahren fand ein Teil am Sportplatz statt, der andere am Dorfgemeinschaftshaus. Zur Zusammenlegung gab es auch kritische Stimmen. Thorsten Jung (SPD) sagte im Gemeinderat Anfang März: „Man sollte die Kerwe im Dorf lassen. Die schönsten Kerwen waren die im Dorfgemeinschaftshaus“. Paul Sefrin konterte, dass das Dorfgemeinschaftshaus stark baufällig ist: „Ich erinner' mich, bei der letzten Kerwe hat es manchen Besuchern von der Decke fast ins Bierglas getropft“.

Wie das Thema Kerwe weitergeht, ist laut Bürgermeister Paul Sefrin noch offen. Er will – und sei es aufgrund der Corona-Krise telefonisch – erst alle Kerwe-Beteiligten anhören. Nur dann könne man sich ein Bild machen, wie das Fest aussehen soll. Sefrin ist noch immer zuversichtlich, dass die Kerwe im Oktober trotz Corona-Krise stattfindet: „Bis dahin dauert es ja noch ein bisschen“, so der Bürgermeister.