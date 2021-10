Die Kerwe im „Hawedorf“ wird ausschließlich beim Fußballklub Clausen gefeiert. Auftakt ist am Samstag, 9. Oktober, um 16.30 Uhr mit dem Fußballspiel FKC gegen die SG Oberarnbach. Ab 18.30 Uhr wird zum Schnitzelessen ins Sportheim eingeladen. Am Sonntag gibt es ab 12 Uhr Kerweessen im Sportheim, entweder Rollbraten oder Rindfleisch mit Meerrettich. Um 13.30 Uhr gibt es die Kerweredd mit Pitty am FKC-Sportheim. Der Kerweredner erhält lautstarke Verstärkung von neun Straußbuben und –mädchen. Das Kerwespiel SG Clausen/Donsieders gegen SV 53 Rodalben wird um 15.15 Uhr angepfiffen. Zum Kerwefrühschoppen ist das Sportheim am Montag, 11. Oktober, ab 10 Uhr geöffnet. Auf dem FKC-Gelände gibt es außerdem eine Schießbude, einen Süßwarenstand und ein Kinderkarussell.