Mit dem traditionellen Fackelumzug haben die Straußbuben in Großsteinhausen am Freitagabend nach dem Fußballspiel offiziell die diesjährige Steenhauser Kerb eröffnet.

Elf Straußmädchen und vier Straußbuben marschierten zusammen mit dem Kerwestrauß, etlichen Kindern und weiteren Erwachsenen, mit Fackeln und angeführt von der ehemaligen Straußmutter Franzi Schmitt mit Spaten über der Schulter und Stimmungslieder singend vom Sportheim zum Dorfplatz und anschließend zu dem geheimen Platz, wo die Straußjugend im vergangenen Jahr die Kerb beerdigt hatte. Dort wurde sie symbolisch ausgebuddelt und schließlich wieder zum Sportheim gebracht, wo ab 21 Uhr die Warm-Up-Party mit Discjockey BIC stieg.

Am Samstag folgten das Kerwespiel und abends die Kerweparty im Sportheim mit Cornhole-Turnier. Cornhole ist ein Spiel, bei dem man mit Granulat oder Mais gefüllte Säckchen in ein Loch auf einem Spielbrett werfen muss. Höhepunkt war die Kerwerede am Sonntagabend von Annalena Hofer, Max Meinold und Lina Scherer, die die Lieder anstimmte. Am Sonntagabend folgte dann im Sportheim die Steenhauser Kerweparty mit Musik von der Band Hoselatz. Für Montag steht um 8 Uhr Eierbacken am Feuerwehrhaus, Frühschoppen im Sportheim mit den Schwarzbachmusikanten und Mittagessen an, am Dienstag ist ab 17 Uhr Heringsessen, ebenfalls im Sportheim.