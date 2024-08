An diesem Wochenende herrscht in Ludwigswinkel der Ausnahmezustand. Als erste Gemeinde im Dahner Felsenland eröffnet Ludwigswinkel mit der Kerwe den Reigen der Feste. Damit alles rund läuft und alle Spaß haben, dafür sorgt der Verein Generation Luwi.

Die Kerwe ist das Dorffest in Ludwigswinkel. Neben Fahrgeschäften der Firma Christ aus Lemberg gibt es an zwei Abenden Livemusik. Der Eintritt ist jeweils frei. „Das ist uns wichtig, denn wir wollen nicht, dass es am Geldbeutel scheitert“, sagt Vorsitzender Lukas Schreiber. Wer möchte, kann ein Armband für zwei Euro erwerben und den Verein damit unterstützen, das sei aber freiwillig.

Für die Kerwe investieren die Mitglieder des Vereins eine Woche ihres Jahresurlaubs und das seit vielen Jahren. Eine Woche vorher geht es los mit dem Aufbau. Inzwischen wurde der Dorfplatz vergrößert und alles steht an seinem Platz. Der Aufbau beim Testlauf im vergangenen Jahr verlief chaotisch und war eine große Herausforderung. In diesem Jahr klappte es schon besser und die Generation Luwi ist inzwischen davon begeistert, dass die Kerwe auf einem Platz stattfindet und das Fest, nicht wie früheren Jahren, durch eine Straße geteilt wird. Um das Essen kümmert sich ein Caterer, den Getränkeausschank und die Bar mit Cocktails übernimmt der Verein. Mit 55 Helfern sind sie am Start, von denen manche Doppelschichten schieben, aber auch Nichtmitglieder sich engagieren.

Teil des Erlöses für einen guten Zweck

2006 gegründet, hat der Verein inzwischen 186 Mitglieder. Das Dorfleben ist ihr Programm: „Wir wollen an der Kerwe einfach für jeden was bieten und hoffen, dass wir auch den letzten aus dem Haus locken können“, sagt der Vorstand. Für Motivation sorgen auch die eigenen Kinder, die inzwischen schon mithelfen. Doch es geht nicht nur um Spaß. Von dem erwirtschafteten Geld fließt jedes Jahr eine Summe einem sozialen Projekt zu. Im vergangenen Jahr hat der Verein 2600 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen übergeben. Für den Vorstand sei dies ein sehr emotionaler Moment gewesen, denn die meisten von ihnen sind selber Eltern. Als Unterstützungsangebot gab es dann noch eine vom Verein finanzierte Freizeit in Ludwigswinkel für die Geschwister von erkrankten Kindern.

Kerweprogramm

Samstag, 3. August, gibt es ab 15 Uhr Fahrgeschäfte, ab 18 Uhr Festbetrieb und um 20 Uhr Livemusik mit Revoc aus Erpolzheim.

Sonntag, 4. August, ab 11 Uhr Frühschoppen und ab 13 Uhr Livemusik mit dem „Musikduo4you“. Die Kerweredd gibt es um 15 Uhr.