Klein, aber fein soll sie werden, die Kerwefeier, zu der die Stadt Rodalben für das kommende Wochenende einlädt. Veranstaltungsort ist wie im vergangenen Jahr das Parkplatzgelände vor der Sporthalle der Turnerschaft in der Lindersbach. Von Freitag bis Sonntag herrscht dort Festbetrieb mit Livemusik.

Der Festbetrieb läuft am Freitag gegen 15 Uhr an, die Begrüßung durch Bürgermeister Claus Schäfer ist für 18 Uhr vorgesehen. Zum Auftakt am Freitagabend, 19 Uhr, spielt dort die Band „Crazy 5“, die mit ihrer Pop- und Rockmusik aus fünf Jahrzehnten erst vor drei Wochen das Grünesputschefest belebt hat.

Am Samstag tritt die nicht nur in der Region populäre Formation „Los dos Hombres“ ab 20 Uhr auf mit ihrer Unterhaltungsmusik. Den Abschluss des Livemusik-Programms übernehmen „Melissa und Tom“ am Sonntag ab 11 Uhr. Um die Mittagszeit hat auch die Gym&Dance-Gruppe der Turnerschaft Rodalben (TSR) ihren Auftritt.

Bungee-Trampolin und Feuerwerk

Zum unterhaltenden Teil der Kerwefeier gehören weitere Angebote: „Wir freuen uns, seit Jahren wieder einmal einen Autoscooter bei uns zu haben“, sagt der zweite Stadtbeigeordnete Dieter Ballbach. Als neue Attraktion für eine kündigt er ein Bungee-Trampolin an, auf dem die Springer, befestigt an Gurten, in die Luft abheben und wieder sicher auf dem Boden ankommen.

Für die Kleinsten dreht ein Karussell seine Runden auf dem Kerweplatz. Wenn es am Samstagabend dunkel wird, taucht das Feuerwerk von Pyrotechniker Helmut Hörig traditionsgemäß das Umfeld in ein buntes Licht. Ballwagen und Süßwarenstand bekommen wieder ihren Platz bei der Kerwe, auch ein fahrender Händler mit Angeboten an Textilien findet sich hier ein.

Um die Bewirtung kümmern sich Sportbar und TSR. Wirt Jörg Heyer lässt eigens ein Zelt aufbauen, acht auf zwölf Meter groß, hauptsächlich als Schattenspender beim geselligen Verweilen. Gegen 17 Uhr am Sonntag endet der Kerwebetrieb. Unterhaltsam und abwechslungsreich will sie sein, die Rodalber Kerwe, auf die nach alter Tradition am Kerwemontag das „Grumbeerebrode“ fällt, zu dem einige Vereine zu sich einladen.