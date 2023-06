Alte Traktoren auf Ausfahrt, weit fliegende Kirschsteine und gut gelaunte Gäste: Wer das hört, weiß, dass in Höheinöd das Kerschneschitzlerfest gefeiert wird. Am Samstag und Sonntag, 17. Juni und 18. Juni, steht Höheinöd im Zeichen seines Dorffestes.

Das Höheinöder Kerschneschitzlerfestkehrt kehrt nach einem Jahr auf seinen angestammten Termin im Juni zurück. Im vergangenen Jahr war ausnahmsweise im September gefeiert worden, weil im Juni die Nachbargemeinde Heltersberg ihr großes Jubiläum feierte. Gefeiert wird am Wochenende rund um das Haus des Bürgers. An beiden Festtagen halten die teilnehmenden Vereine ein reichhaltiges gastronomisches Angebot bereit. Ab 16 Uhr servieren die Landfrauen bereits Kaffee und Kuchen. Um 17 Uhr wird das Fest offiziell mit dem Fassanstich eröffnet. Die Kindergarten- und die Grundschulkinder sowie die „Dance Girls“ des Turnvereines Höheinöd gestalten die Eröffnung mit. Um 19 Uhr übernimmt Udo Haas mit Live-Musik die Unterhaltung der Gäste. Für die Kinder wird am Festgelände auf dem alten Schulhof eine Kinder-Parcours-Bahn eingerichtet sein.

Der Sonntag beginnt mit der beliebten Traktorausfahrt. Die zum Großteil historischen Fahrzeuge stellen sich um 10.30 Uhr „Am Denkmal“ auf. Nach einer Ortsrunde werden die Traktoren auf dem alten Schulhof abgestellt, können dort begutachtet werden – Fachgespräche mit Besitzern nicht ausgeschlossen. Ab 10 Uhr wird beim Frühschoppen auf dem Festgelände bereits ausgeschenkt. Um 11 Uhr spielt das Kult-Schlager-Duo Mendocinos. Familienfreundlich, so ist das Dorffest überschrieben. Ab 11 Uhr können die Kinder am Bungee-Run teilnehmen, ein Luftballon-Künstler ist vor Ort. Am Maltisch können Gipsfiguren verziert werden. Ab 14 Uhr rückt die dem Fest den namensgebende Frucht in den Blickpunkt: Der Kerscheschdä-Weitschbautz-Wettbewerb findet statt. Kinderschminken und Glitzer-Tattoos werden angeboten und eine Tanzrunde mit Mitmachliedern ist geplant, eine Hüpfburg steht auch bereit.