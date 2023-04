Reifenberg schließt sich der Resolution gegen den Kerosin-Ablass über dem Pfälzerwald an. Für Bürgermeister Pirmin Zimmer geht es vor allem darum, dass mehr zu dem Thema geforscht wird.

Die Resolution, so Zimmer vorm Gemeinderat, stammt aus dem Gemeinderat Trippstadt. Reifenberg schließt sich ihr an. „Auch wir liegen im Bereich der Einflugszone der AirBase in Ramstein und der des Flughafens in Zweibrücken.“ Während der Flugverkehr für Zimmer um den Zweibrücker Airport weniger wird, nimmt der der AirBase stark zu. Die Folge: Immer wieder ist von Flugzeugen die Rede, die Unmengen Kerosin ablassen. „Leider ist es sehr schwierig, gegen diese Maßnahmen oder deren Verursacher vorzugehen. Die Aufstellung von flächendeckenden Messestellen werden von Bund und Land kategorisch abgelehnt. Immer wieder ist zu hören: ,Am Boden kommt nichts an’“, sagt Zimmer.

Messungen gefordert

Ratsmitglied Martin Hüther sagte, dass er den Kerosinablass generell zwiegespalten sieht. Es müsse zwar überprüft werden, inwiefern der Ablass schädlich für Mensch und Umwelt ist, andererseits hätten viele Piloten bei anstehenden Notlandungen gar keine andere Wahl, als das Kerosin abzulassen: „Sollen die Maschinen dann explodieren und alle Leute darin sterben?“ Zimmer bekräftigt, dass es bei der Resolution zunächst um den Wunsch nach detaillierten Messungen und Analysen geht. Der Rat stimmte einstimmig zu.