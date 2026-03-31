Eine Formsache sollte die Besetzung des Stiftungsrates „Gut für die Verbandsgemeinde Rodalben“ sein. Ist sie aber nicht: Der Grund der zweiten Verschiebung ist speziell.

Die Sparkasse hat den sieben Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz das Gründungskapital für Stiftungen zur Verfügung gestellt – pro Verbandsgemeinde gab es 100.000 Euro. Auch die Verbandsgemeinde Rodalben hat diesen Betrag erhalten und damit in Kooperation mit der Sparkasse am 12. Dezember 2024 die Stiftung „Gut für die Verbandsgemeinde Rodalben“ ins Leben gerufen. Ein halbes Jahr später, am 24. Juni 2025, wurde gemäß den Vereinbarungen bei der Einrichtung der Bürgerstiftung ein Stiftungsrat gewählt, der sich um Vermögen und Ausschüttungen der Stiftung kümmert.

Mit der Besetzung des Stiftungsrates haben die Probleme angefangen. Denn die Sparkasse hat kurze Zeit später die Verbandsgemeinde darauf hingewiesen, dass die beschlossene Zusammensetzung des Stiftungsrates nicht zulässig ist. Warum? Der Verbandsgemeinderat hatte bei der Wahl der Mitglieder übersehen, dass er laut Paragraf 9 der Errichtungsvereinbarung höchstens zur Hälfte aus Vertretern des Verbandsgemeinderates bestehen darf. Die anderen Mitglieder müssen Bürger der Verbandsgemeinde sein, die nicht dem Rat angehören dürfen, aber auch nicht Mitglied in anderen kommunalen Gremien – Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse – sein sollen. Genau das war aber nicht der Fall, weil damals als Stiftungsratsmitglieder gewählte Bürger Politikgremien angehörten.

„Viele Bürger lehnen dankend ab.“

Nun war also ein zweiter Wahlgang für den Stiftungsrat erforderlich, der in der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung erfolgen sollte. „Sollte“ deshalb, weil es nicht dazu kam. Der Grund dafür ist erstaunlich: Der AfD-Verbandsgemeinderatsfraktion ist es nicht gelungen, unter den rund 13.000 Bürgern der Verbandsgemeinde eine Person zu finden, die für sie in den Stiftungsrat einziehen wollte. „Viele Bürger lehnen dankend ab, wenn der Name AfD ins Gespräch kommt“, zeigte sich AfD-Ratsmitglied Jürgen Kreissl frustriert über den fehlenden Personalvorschlag seiner Partei.

Zuvor hatten die vier anderen Fraktionen ihre Vorschläge gemacht: Für die CDU soll Michael Köhler und für die SPD Rainer Martens in den Stiftungsrat einziehen, beide sind Ratsmitglieder. Weil Verbandsbürgermeister Peter Spitzer Kraft seines Amts Mitglied ist, waren damit die ersten drei Mitglieder gefunden, allerdings gehören sie alle dem Verbandsgemeinderat an. Also brauchte es drei Nichtratsmitglieder, um die Voraussetzungen der Stiftungssatzung zu erfüllen: Die Freien Wähler schlugen Carina Hagen vor, die Grünen Karin Knieriemen, sodass nur noch der AfD-Bürgervorschlag fehlte – der aber nicht kam.

Jetzt auf der Suche nach gemeinsamem Vorschlag

Die Konsequenz: Die Stiftungsratsbesetzung wurde zum zweiten Mal verschoben, denn es braucht eben das sechste Mitglied in Form eines nicht politisch aktiven Bürgers. Zwar ist eine Größe zwischen fünf und neun Mitgliedern erlaubt, aber bei fünf Mitgliedern hätte die politische Seite eine Mehrheit, was ebenfalls nicht erlaubt ist. Der Verbandsbürgermeister schlug die erneute Verschiebung vor und kündigte an, sich bis zur nächsten Verbandsgemeinderatssitzung um einen gemeinsamen Wahlvorschlag aller fünf Ratsfraktionen zu bemühen.