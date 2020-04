Erwartungsgemäß hat sich jetzt auch der Verkehrsausschuss der Ortsgemeinde Höheinöd dazu entschlossen, die Kerwe (11. bis 13. Juli) und das Kerscheschnitzlerfest (20./21. Juni) abzusagen.

Am Donnerstag entschieden die Mitglieder des Verkehrsausschusses – das sind die Vorsitzenden der örtlichen Vereine –, beide Veranstaltungen endgültig abzusagen. Dies teilt der erste Beigeordnete und Vorsitzende des Verkehrsvereins, Mike Mangold, mit. Angesichts der wegen der Pandemie geltenden Gesetze und Verordnungen hielten das alle für unumgänglich. Zudem gehe es um den Schutz der Menschen. Dennoch wurde der Beschluss mit großem Bedauern getroffen, „denn es ist für unser Dorf ein schmerzlicher gesellschaftlicher Schritt“, so Mangold. Und sehr schwer wiege die Tatsache, dass die beiden beliebten Feste für die teilnehmenden Vereine und deren Kassen, die in der Regel ohnehin nicht gut gefüllt sind, erhebliche Einnahmeverluste bedeuteten.

Spendenübergabe diesmal anders

Die Festivitäten rund um den 1. Mai waren bereits abgesagt worden. Beim Kerscheschnitzlerfest sollte der Erlös des Weihnachtsmarktes 2019 an das stationäre Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens als Spende überreicht werden. Die am Weihnachtsmarkt teilnehmenden Vereine arbeiten bei dieser Veranstaltung immer für einen sozialen Zweck. Auch diese Spendenübergabe entfällt zum vorgesehenen Termin. Die Spende werde aber in Kürze auf anderem Wege überreicht, erläutert Mangold.