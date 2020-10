Geklärt ist, dass es für die Grabmale auf dem Friedhof in Nünschweiler keine Größenbegrenzung gibt. Es gilt der Grundsatz, dass sich ein Grabmal in die Umgebung einfügen muss, informierte Ortsbürgermeister Jürgen Beil.

Falls es das nicht tut, kann untersagt werden, es aufzustellen. Monumente werde es auf dem Friedhof also nicht geben, so Beil. Der Bürgermeister informierte, dass zwölf Helfer beim jüngsten Arbeitseinsatz auf dem Friedhof dabei waren. Es wurde an den Wegen gearbeitet. Zwei weitere Arbeitseinsätze sind im Oktober noch terminiert.

Erneuert wird das Dach der Leichenhalle. Für rund 19.000 Euro geht der Auftrag an die Firma Weizel aus Winterbach. Ist das Dach abgedeckt, wird der Ringanker saniert. Ein Angebot liegt noch nicht vor, weil alle Firmen, die diese Arbeit leisten können, stark gebucht sind, schilderte Nünschweilers Bürgermeister Jürgen Beil. Wie groß der Schaden am Beton ist, lasse sich ohnehin erst feststellen, wenn das Dach abgedeckt ist. Liegen die Kosten für die Betonsanierung unter 3000 Euro, kann Beil den Auftrag vergeben. Liegen sie darüber, muss sich der Rat damit befassen.