Die Bushaltestelle in der Rumbacher Ortsmitte soll verschönert und eine Bank aufgestellt werden. Die Gemeinde strebt mit den Eigentümern des Geländes einen Gestattungsvertrag an, berichtete Bürgermeister Ralf Weber.

Vier Grundstücke im Baugebiet „Im Ebert“ will die Gemeinde verkaufen, beschloss der Rat vergangene Woche. „Das ist in Rumbach kein alltägliches Geschäft“, sagte Weber, denn der Gemeinde stehen kaum noch freie Bauplätze zur Verfügung.

Im Zuge des Ausbaus der L487 will der Landesbetrieb Mobilität Rosskastanien an der Steigung zur Rumbacher Höhe fällen. „Die Straßenränder müssen befestigt und Leitplanken angebracht werden“, erläuterte Weber. Als Ausgleich werden 15 alte Eichen im Rumbacher Forst dauerhaft unter Schutz gestellt.

Schweren Herzens habe die Gemeinde das diesjährige Salztripplerfest abgesagt, informierte Weber. „Die Auflagen sind zwar alle sinnvoll, aber von uns kaum zu bewältigen, obwohl wir so viel Platz und Sitzplätze im Freien haben.“ In den Reihen der Helfer gehörten einige den Risikogruppen an und stünden deshalb nicht zur Verfügung. Schwierig und aufwendig sei das Desinfizieren von Gläsern und Geschirr, „und eine Plastikorgie wollen wir nicht feiern“, sagte der Bürgermeister. Die Absage sei mit den Vereinen abgesprochen worden.