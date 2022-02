Sein Mandant warte in seiner Wohnung in der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd darauf, dass er von der Polizei abgeholt und ins Gericht gefahren werde, informierte Pflichtverteidiger Walter Höh am Dienstagmorgen das Amtsgericht. Dort hatte er sich wegen Zechprellerei zu verantworten.

Dem Wunsch des Angeklagten nach einem „Polizeitaxi“ entsprach das Gericht angesichts der weiten Entfernung nicht. Bei einem vorangegangenen Termin hatte der Mann angeblich Husten und Schnupfen gehabt. Es hätte aber auch Corona sein können, weshalb man auf eine Vorführung damals verzichtet hatte. „Er hat Schiss vor dem Termin“, verdeutlichte Höh das Problem. Und der Mann bestreite die Tat ihm gegenüber – am Telefon. Die Richterin wollte den Termin aber nicht nochmals verlegen. Das sei schon mehrfach geschehen, da der Mann zunächst nicht auffindbar gewesen sei. Um den Termin zu retten, schlug die Richterin vor, den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Rechtsfolgen der Tat zu beschränken. Dann bräuchte der Mann nicht vom Gericht angehört zu werden. Seine Anwesenheit wäre nicht notwendig. So wurde dann verfahren, nachdem der Verteidiger telefonisch das Einverständnis seines Mandanten eingeholt hatte.

Gewohnt und gegessen, aber nicht bezahlt

Nun konnte der Staatsanwalt die Anklage verlesen: Zwischen 2. Januar und 23. Februar 2018 soll der Angeklagte für 52 Übernachtungen ein Einzelzimmer in der Wanderhütte eines Vereins im Landkreis Südwestpfalz gebucht und auch Speisen und Getränke konsumiert, aber nicht bezahlt haben. Es entstand ein Schaden von 938 Euro.

Verteidiger Höh wies darauf hin, dass sein Mandant von Hartz IV lebe und unter erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leide. Das Gericht verurteilte den Mann wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à zehn Euro, also zu 500 Euro. Das sind 1000 Euro weniger als im Strafbefehl. Dort waren es 50 Tagessätze à 30 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.