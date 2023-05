Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fasnachtsumzüge gibt es im Landkreis einige, einen Nachtumzug allerdings nur einmal. Tausende Jecken lockte der Umzug an Fasnachtssamstag in diesem Jahr ins beschauliche Merzalben. 2021 fällt die Veranstaltung allerdings aus. Die Gemeinde, die den Umzug veranstaltet, sieht sich außerstande die Einhaltung der Vorgaben zum Schutz der Bürger in Corona-Zeiten zu gewährleisten.

Aus dem gesamten Landkreis und weit darüber hinaus waren die geschmückten und beleuchteten Motivwagen und die Fußgruppen nach Merzalben gekommen. 40 Zugnummern sorgten in